Galleria Telegrafo, conclusione lavori stimata intorno al 12 gennaio: le ultime novità

Apertura dello svincolo di Villafranca Tirrena, ma solo in uscita per chi arriva da Messina: questa una delle misure programmate dalla Prefettura per ridurre i disagi degli automobilisti derivanti dalla chiusura della Galleria Telegrafo. I lavori sulla tratta dell’autostrada A20 Messina-Palermo sono in corso e potrebbero concludersi, stima il CAS, intorno al 12 gennaio. Gli ultimi aggiornamenti dal Comitato Operativo Viabilità (COV).

Nuova riunione del COV in Prefettura per gli ultimi aggiornamenti sui lavori di ripristino e messa in sicurezza della Galleria Telegrafo, a seguito dell’incendio dello scorso 24 dicembre. Due le novità principali. Innanzitutto, l’apertura, prevista per la tarda mattinata di oggi, 3 gennaio, dello svincolo di Villafranca Tirrena, ma solo in uscita per chi arriva da Messina. L’obiettivo è quello di permettere agli utenti provenienti dalla strada statale di immettersi sulla A20 in direzione Palermo ed evitare un aggravio eccessivo lungo le arterie insistenti nei comuni di Villafranca Tirrena e Saponara.

La seconda novità riguarda una prima ipotesi per la data di completamento dei lavori. Autostrade Siciliane, scrive la Prefettura, ha confermato la stima per l’esecuzione degli interventi nella Galleria Telegrafo, che potrebbero concludersi intorno al 12 gennaio.

«Nell’incontro – spiegano dalla Prefettura di Messina –, convocato per un ulteriore approfondimento ed un esame congiunto delle varie criticità relative alla viabilità stradale ed autostradale, a seguito della chiusura della A20, nel tratto compreso tra lo svincolo di ” Giostra ” e quello di Rometta, il Prefetto ha, preliminarmente, richiamato l’attenzione delle forze di polizia e di quelle locali sulla necessità di una intensificazione dei controlli già in essere, attesi i divieti di transito dei mezzi pesanti superiori a 19 tonnellate lungo la Statale 113 Dir, come da ordinanza ANAS».

Alla riunione del Comitato Operativo Viabilità in Prefettura hanno preso parte i rappresentanti della Città Metropolitana, dei Comuni di Messina, Rometta, Villafranca Tirrena e Saponara, della Questura, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Metropolitana, della Polizia Municipale di Messina, della Centrale operativa del 118, del Consorzio Autostrade Siciliane, dell’ ANAS e di RFI.

