Galleria San Jachiddu Messina. Chiusa da oggi 6 marzo per lavori: gli orari

La galleria San Jachiddu di Messina rimarrà chiusa da oggi, lunedì 2 marzo, sino a venerdì 6 marzo 2026. Nessun mezzo di trasporto potrà passare in entrambi i sensi di marcia dalle 9 alle 17 nella galleria, che collega il Viale Giostra con il Viale Annunziata. La galleria avrà come oggetto interventi di messa in sicurezza, adeguamento alla normativa vigente e manutenzione.

Gli interventi prevedono la chiusura degli svincoli autostradali sia lato viale Giostra che lato Viale Annunziata. Inoltre, verranno collocate le idonee barriere e la segnaletica stradale verticale. Questi divieti servono affinché i lavori nella galleria San Jachiddu di Messina in sicurezza, per adeguarsi alla normativa vigente.

