Frana di Tremonti, consegnati i lavori di messa in sicurezza. Ecco cosa si farà

A oltre 7 anni dal verificarsi del primo evento, sono stati consegnati ieri i lavori per la messa in sicurezza della frana di Tremonti, nella zona Nord di Messina. Gli interventi saranno eseguiti dalla MI.CO. S.r.l di Caltanissetta, per l’importo di circa 2 milioni di euro.

Il primo fenomeno franoso si era verificato nel 2015 e aveva interessato il versante su cui poggia il complesso residenziale “Città Giardino”. I lavori per la frana di Tremonti sono stati aggiudicati a ottobre 2022. Il finanziamento a disposizione era di circa 3 milioni di euro provenienti dai fondi PO FESR 2014-2020.

Cosa si farà? Lo spiega il sindaco di Messina, Federico Basile, con un post pubblicato sui social: «Gli interventi progettuali mirano alla stabilizzazione del versante in frana sia mediante l’esecuzione di opere strutturali finalizzate ad aumentare la resistenza allo scivolamento del pendio – muri di contenimento al piede del pendio riprofilato e paratie di pali – e opere non strutturali – riprofilatura del pendio mediante rilevati in terra armata con geogriglie, e interventi per la regimentazione delle acque di ruscellamento superficiale e per la mitigazione dei fenomeni erosivi mediante tecniche di ingegneria naturalistica, drenaggi e opere di deflusso delle acque che saranno convogliate nel torrente San Paolo».

