Messina. Frana di Tremonti, aggiudicati i lavori: quanto costeranno e cosa si farà

A sette anni dalla frana di Tremonti, arrivano importanti novità. Sono infatti stati aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza del versante su cui poggia il complesso residenziale “Città Giardino”. La ditta che si occuperà degli interventi è la MI.CO. S.r.l di Caltanissetta, per l’importo di circa 2 milioni di euro. A sancire l’aggiudicazione la pubblicazione sul portale del Comune di Messina della determina n° 8698 del 12 ottobre 2022.

Il finanziamento per i lavori finalizzati alla messa in sicurezza della zona di Tremonti colpita da una frana nei primi mesi del 2015 proviene dai fondi PO FESR 2014-2020. Il contributo finanziario è di 3.300.000,00 euro, IVA inclusa, ed è stato concesso con D.D.G. n. 1871 del 22/12/2021. L’importo di gara ammontava a 3.067.998,16 euro, mentre le manifestazioni di interesse sono state presentate entro il termine perentorio del 25 luglio 2022, a cui è seguito un sorteggio il 28 luglio seguente.

A partecipare all’avviso sono stati 10 operatori economici. Ad avere la meglio, la MI.CO. S.r.l. di Caltanissetta, che ha presentato l’offerta più bassa, pari a un ribasso del 34,623%. I lavori sono quindi stati aggiudicati per un importo di 2.023.415,19 euro, oltre IVA».

Cosa prevedono gli interventi? Come si legge nella relazione progettuale: «Gli interventi progettuali mirano alla stabilizzazione del versante in frana sia mediante l’esecuzione di opere finalizzate ad aumentare la resistenza allo scivolamento del pendio, per mezzo di opere di contenimento e di riprofilatura del versante, sia controllando il regime delle acque di circolazione sotterranea, attraverso l’esecuzione di drenaggi sub-orizzontali. Sono inoltre previsti interventi per la regimentazione delle acque di ruscellamento superficiale e per la mitigazione dei fenomeni erosivi mediante tecniche di ingegneria naturalistica».

Le diverse analisi eseguite nel corso degli anni sul territorio in questione, infatti, hanno mostrato come il movimento franoso in atto a Tremonti non risultasse ancora stabilizzato. La relazione evidenzia, inoltre, il rischio che con il passare del tempo questo movimento potrebbe arrivare a interessare un fronte più ampio. A questo link la documentazione completa, comprensiva dei dettagli della gara e della relazione progettuale.

