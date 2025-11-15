Forti d’Autunno Messina: la seconda edizione inizia il 16 novembre

Domenica 16 novembre si svolgerà a Messina la seconda edizione della kermesse “Forti d’Autunno”, promossa dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato, con il supporto delle società Partecipate e in collaborazione con il Centro Studi MEDFORT, l’Azienda Foreste Demaniali di Messina, custode del Forte Puntal Ferraro, e le Associazioni referenti dei Forti Petrazza, Cavalli, San Jachiddu, Serra la Croce e Monte dei Centri. Gli appuntamenti delle visite ai Forti erano stati rinviati domenica scorsa causa avverse condizioni climatiche.

L’evento “Forti d’Autunno” consiste nell’apertura dei Forti attraverso mostre, animazioni, visite guidate, esposizioni e degustazioni.

Le aperture a Messina e in Calabria

Quali sono gli appuntamenti di Forti d’Autunno Messina? Scopriamoli insieme:

FORTE CAVALLI – Parco Museo Larderia – Associazione comunità Zancle – domenica 16 novembre, dalle ore 9.30 alle 17;

FORTE PETRAZZA – Parco Sociale Camaro – Consorzio Sol. E. – domenica 16 novembre, dalle ore 9 alle 19;

FORTE SAN JACHIDDU – Ritiro – Associazione Parco Ecologico San Jachiddu – domenica 16 novembre, dalle ore 10 alle 20.

Sempre domenica 16 novembre, nell’ambito della Kermesse “Forti d’Autunno”, è prevista a Forte Petrazza, a Camaro, la Giornata della Cultura della terza municipalità “Mino Licordari”: dalle 9.35 alle 10.15, tavola rotonda “Nel ricordo di Mino Licordari”.

In Calabria:

EX FORTE GULLÌ – Parco Ecolandia Arghillà – domenica 16 novembre, dalle ore 10.30 alle 17.30.

In occasione della Giornata Forti d’Autunno e della Cultura della terza municipalità “Mino Licordari”, ATM organizzerà un servizio speciale per agevolare gli spostamenti dei cittadini che parteciperanno all’evento.

In particolare, l’Azienda Trasporti di Messina metterà a disposizione, in maniera gratuita, due minibus, che effettueranno corse sia sul versante Camaro che sul versante Bordonaro.

Forti d’Autunno Messina: orari e percorsi navette Atm

Di seguito orari e percorsi dei bus Atm:

VILLA DANTE – FORTE PETRAZZA

Partenze da Villa Dante: ore 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 17.30. Fermate: viale Europa (Mercato Zaera), viale Europa (Stazione Carabinieri), via Comunale Camaro (pressi farmacia), via Comunale Camaro (pressi scuola Elementare Gentiluomo), via Comunale Camaro (Piazza Fazio), via Annibale (pressi intersezione Seconda di Via Annibale), Forte Petrazza.

FORTE PETRAZZA – VILLA DANTE

Partenze da Forte Petrazza: ore 9 – 11 – 13 – 15 – 16.45 – 19. Fermate: via Annibale (pressi intersezione Seconda di Via Annibale), via Comunale Camaro (Piazza Fazio), via Comunale Camaro (pressi scuola Elementare

Gentiluomo), via Comunale Camaro (pressi farmacia), viale Europa (pressi ospedale Piemonte); viale Europa (pressi Tribunale dei Minorenni), Villa Dante.

SOCRATE- FORTE PETRAZZA

Partenze da Socrate: ore 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 17.30. Fermate: via Socrate (pressi intersezione via Evemero), viale Gazzi- Case Gialle, viale Bertuccio parcheggio Bordonaro, via Oglio Vecchio(pressi ex sede Circoscrizione), Forte Petrazza.

FORTE PETRAZZA – SOCRATE

Partenze da Forte Petrazza: ore 9 – 11 – 13 – 15 – 16:45 – 19. Fermate: via Oglio Vecchio (pressi ex sede Circoscrizione), viale Bertuccio parcheggio Bordonaro, viale Gazzi- Case Gialle, via Socrate (pressiintersezione via Evemero), parcheggio Socrate.

