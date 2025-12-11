Fiamma Olimpica e festività natalizie: a Messina si intensificano i controlli

Per l’imminente evento del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica che toccherà Messina e Taormina il prossimo 19 dicembre, si è tenuta alla Prefettura di Messina una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Prefetto Cosima Di Stani ha introdotto l’evento che rappresenta non solo un momento di celebrazione sportiva ma anche di promozione dei valori di coesione sociale.

Fiamma Olimpica a Messina: aumentano i controlli

Insieme al referente del comitato organizzatori, hanno avuto particolare attenzione i profili di safety e security. Questi aspetti consentiranno il passaggio della fiamma olimpica in una cornice di sicurezza dei tedofori. Non solo: anche della cittadinanza, degli spettatori e in generale, occorrono per assicurare il buon svolgimento dell’evento. La fiamma olimpica, dopo un breve passaggio nel Comune di Taormina, percorrerà le principali arterie del centro del Capoluogo. Si muoverà dal Viale Principe Umberto nelle prime ore pomeridiane di giorno 19 dicembre fino ad arrivare in Via Garibaldi.

Inoltre, verranno intensificati i controlli sull’intero territorio provinciale anche in vista dell’avvicinarsi delle festività natalizie e del Capodanno. Nello specifico, verranno rafforzati i servizi di prevenzione e controllo delle Forze dell’Ordine per la tutela della sicurezza e della incolumità pubblica. Il tutto sarà possibile con l’ausilio delle Polizie locali. L’obiettivo prioritario è quello di scongiurare eventuali fenomeni di illegalità diffusa con particolare attenzione a siti come borghi, piazze e strutture ricettive dove talvolta si verificano assembramenti o fenomeni di mala movida.

Ulteriori misure di sicurezza

Sempre per il passaggio della fiamma olimpica a Messina, verranno implementati i controlli di sicurezza stradale. I controlli riguarderanno anche il monitoraggio in ordine alla guida in stato di ebbrezza o sotto uso di sostanze psicotrope. Non mancheranno presidi di contrasto a episodi di illegalità come, ad esempio, il commercio ambulante e abusivo e la vendita di prodotti contraffatti.

In tale ambito, saranno rafforzate le verifiche finalizzate ad accertare la regolarità della vendita di artifizi pirotecnici negli esercizi commerciali e in quelli ambulanti. Il fine è di sanzionare le attività abusive nonché la cessione di prodotti non a norma, che in tal caso saranno soggetti a sequestro.

A margine della seduta di Comitato, il Prefetto, Cosima Di Stani, ha preannunciato, inoltre, che indirizzerà una circolare ai Sindaci della provincia ed agli altri enti competenti, affinché siano massimamente rafforzati tutti i servizi di soccorso pubblico per fronteggiare efficacemente ogni possibile emergenza, con il coinvolgimento delle strutture locali di Protezione Civile al fine di supportare le Forze di Polizia ed i Vigili nel Fuoco nel garantire, ove necessario, l’immediata assistenza ai cittadini nei punti ritenuti maggiormente interessati da assembramenti o fenomeni di mala movida e nei pressi di borghi, piazze, e nei luoghi di ritrovo danzanti.

Sempre con la citata direttiva, sarà evidenziato agli amministratori degli Enti locali la necessità di incrementare, per il tramite delle Polizie locali, l’attività di controllo e disporre adeguati servizi di vigilanza durante le giornate festive per attivare tutte le idonee iniziative volte al contrasto dell’usuale accensione dei “falò”.

All’incontro il Prefettura hanno partecipato:

il Questore,

i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,

i vertici del Comune di Messina, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale.

(8)