FIAB Messina Ciclabile e il “Bike-To-Work Day”: andare al lavoro in bici si può

Il 19 settembre, FIAB Messina Ciclabile celebrerà il “Bike-to-Work Day”. Si tratta della giornata dello spostamento casa-lavoro in bici. Sarà un appuntamento che rientra nel quadro della Settimana Europea della Mobilità e si svolge ogni anno nella terza settimana di settembre.

FIAB Messina Ciclabile e la mobilità sostenibile

L’edizione di quest’anno pone l’attenzione sul tema della mobilità in bici a Messina. La bici è un mezzo ecologico, economico e si rivela spesso più rapido e funzionale dell’auto su spostamenti inferiori ai 5km. L’appuntamento è nella mattinata del 19 Settembre, in tre punti del centro storico, tra le 10 e le 11, per incontrare alcuni dei soci di FIAB Messina Ciclabile nei loro spostamenti casa-lavoro:

10.00 In Piazza Unione Europea all’altezza della fermata ATM;

10.30 Alla Statua di Don Giovanni d’Austria in Via Lepanto / Via Cesare Battisti;

11.00 In Piazza Antonello (lato Municipio).

Verranno messi a disposizione degli interessati anche brevi contenuti video e dichiarazioni di altri soci che usano la bici per i propri spostamenti quotidiani in altre zone della città e comuni limitrofi.

FIAB Messina Ciclabile vuole dimostrare che anche nella Città dello Stretto è possibile scegliere una mobilità diversa. Una mobilità che non contribuisca alla congestione e all’inquinamento ma che restituisca vivibilità alla comunità e agli spazi urbani.

