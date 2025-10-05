Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2025: tutto pronto per il gran finale

Ci siamo. Inizia ufficialmente il gran finale del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2025. La spiaggia con il panorama migliore d’Italia è pronta ad accogliere grandi e piccoli per un’altra giornata da trascorrere con il naso all’insù, ammirando gli aquiloni che coloreranno il cielo sopra lo Stretto di Messina. Farfalle, alieni, coccodrilli, dinosauri e ranocchie giganti: non è un’invasione… È la magia del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro.

Il cielo colorato sullo Stretto di Messina: FOTO

Il programma di oggi, domenica 5 ottobre

Il Festival degli Aquiloni è anche arte, laboratori, divertimento e fantasia. Tra gli appuntamenti in calendario da non perdere oggi si segnalano: il giro con i Pony, l’Acroyoga al Giardino delle Sabbie, il Circobaleno all’Arena Capo Peloro e i cantastorie, Ass. ARB allo Slargo Fondazione Horcynus Orca. Anche oggi, infine, sarà possibile passeggiare in via Fortino, trasformata per l’occasione nella via della poesia, con le parole selezionate da Carteggi letterari.

Di seguito il programma completo:

Domenica 5 ottobre 2025

dalle ore 10.00 alle ore 19.00: esibizioni degli aquilonisti;

dalle ore 10.00 alle ore 20.00: PRO-Market a piazza Lanternino;

dalle ore 10.00 alle ore 17.30: LAB. aquiloni e vendita all’Arena Capo Peloro;

dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Gioco dell’Oca del Cuore all’Arena Capo Peloro;

dalle ore 10.00 alle ore 12.00: LAB aquiloncini – ACTO Sicilia | Ospedale Cannizzaro presso lo Stand ProLoco all’Arena Capo Peloro;

dalle ore 10.00 alle ore 19.00: LAB. Quilling – Oasi Gestam a piazza Lanternino;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: sala immersiva del Museo MACHO alla Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 18.30: Mostra + Live Painting di Mara Spoto nel cortile del Museo Macho;

dalle ore 10.30 alle ore 18.00: I cantastorie, Ass. ARB nello slargo della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Showroom di Processi Grafici e Accoglienza Turistica – I.I.S. Antonello al primo piano della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Showroom – Simulazione di Navigazione – I.I.S. A.M. Jaci – Caio Duilio al primo piano della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Mostra dei Nodi Marinari con Natalino Arena al primo piano della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Mostra Antonello Arena;

dalle ore 11.00 alle ore 12.00: Los Taralli Artisti di strada all’Arena Capo Peloro;

dalle ore 11.00 alle ore 13.00: LAB. Girandole – Stand Pro Loco – Arena Capo Peloro.

Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.30.

dalle ore 16.00 alle ore 19.00: LAB. Aquiloni KIDS&US allo stand Pro Loco nell’Arena Capo Peloro

dalle ore 16.30 alle ore 17.00: Teatrino KAMISHIBAI e LAB. Pozioni Magiche alla Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 17.00 alle ore 18.00: I Circobaleno a piazza Lanternino;

dalle ore 17.00 alle ore 19.00: LAB. Il giardino delle parole – Oasi Gestam a piazza Lanternino;

dalle ore 18.00 alle ore 20.00: LIVE MUSIC – Route 66 band a piazza Lanternino.

alle ore 20.00: Festa.

