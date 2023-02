Festa Grassa a Messina: quand’è Carnevale 2023 e quali sono gli eventi del Comune

Preparate maschere, costumi e stelle filanti, il Carnevale 2023 è ormai alle porte e il Comune di Messina sembra avere in serbo diversi eventi che animeranno le strade della città dello Stretto dal 16 al 21 febbraio. Tra sfilate, pignolate, musica e spettacoli comici, ecco il programma (di massima).

Sarà una vera “Festa Grassa” quella che sta organizzando il Comune di Messina, almeno secondo quanto si apprende dalla delibera sul calendario di “Messina città degli eventi” per l’anno in corso. Tra le tante attività previste, infatti, c’è anche il Carnevale. Ma quand’è il Carnevale 2023? Il Giovedì Grasso per il 2023 sarà il 16 febbraio, mentre il Martedì Grasso è il 21 febbraio.

Nel programma stilato dal Comune di Messina è in programma, si diceva, una “Festa Grassa” dedicata a “Re Carnevale” e “Regina Pignolata”. Vedrà il coinvolgimento delle scuole, delle scuole di danza e dei singoli quartieri. Naturalmente, le attività si concentreranno soprattutto sull’isola pedonale di viale San Martino, prolungata dopo Natale fino ad aprile 2023. Proprio lì, nel cuore della città dello Stretto, avremo animazione con sfilate in maschera e spettacoli di strada itineranti, bande comiche musicali locali, esibizioni di sbandieratori e gruppi in maschera a tema. E poi, ancora, musica, letteratura, spettacolo per bambine/bambini e adolescenti e un tributo alla tradizione dolciaria messinese tipica del periodo carnevalesco.

Maggiori dettagli saranno diffusi nei prossimi giorni.

(Foto dell’edizione 2022)

