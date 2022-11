Festa dell’Albero 2022: Fare Verde Messina pianta oltre 100 alberi sui Colli San Rizzo

Messina è un po’ più “green”. Oltre 100 alberi sono stati piantati in località Pizzo Chiarino, sui Colli San Rizzo, dai volontari dell’associazione Fare Verde Messina, organizzatrice dell’evento “Festa dell’Albero 2022”.

Sabato 19 novembre i volontari di Fare Verde, insieme agli scout del gruppo “C.N.G.E.I di Messina”, hanno lavorato sodo per donare ossigeno alla città dello Stretto. Tanta soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dagli organizzatori Piero Gatto (Fare Verde Messina) e Ciccio Rizzo (Commissario Fare Verde per la Sicilia).

Nell’edizione 2021 della Festa dell’Albero l’associazione era riuscita a piantare, sempre sui Colli San Rizzo, 120 alberi. Continua, quindi, l’impegno di questi volontari in progetto green di immenso valore per Messina e i suoi cittadini.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare al Dirigente del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Messina, dott. Giovanni dell’Acqua, al Direttore del I distretto, dott. Michele Villafranca, e a tutti gli operai forestali che hanno coordinato le operazioni.

