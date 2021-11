Oggi è la Festa dell’Albero: Fare Verde Messina pianta 120 alberi sui Colli San Rizzo

Messina da oggi ha 120 alberi in più, piantati a Pizzo Chiarino sui Colli San Rizzo grazie all’iniziativa organizzata da un gruppo di volontari per donare ossigeno alla città dello Stretto. Perché proprio oggi? Perché oggi, 21 novembre, è la Festa dell’Albero, la campagna green lanciata da Legambiente in occasione della Giornata Nazionale degli alberi.

A promuovere l’iniziativa in città, i volontari di Fare Verde Messina, gli Scout CNGEI, i Canottieri Peloro, il gruppo ASI e diverse altre persone che hanno deciso di dare il loro contributo all’iniziativa. «Tutti sappiamo quanto gli alberi siano indispensabili per l’ambiente – spiegano gli organizzatori – e che con la loro crescita consentono di assorbire l’anidride carbonica, rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità. Nel ringraziare tutti coloro che sono intervenuti Un plauso particolare va a tutti gli operai forestali per il loro fondamentale apporto affinché si realizzasse tutto ciò».

Nell’ambito della Giornata Nazionale degli Alberi, nata nel 1898 e a cui si lega la Festa dell’Albero di Legambiente, a Messina sono state avviate diverse iniziative che stanno coinvolgendo i cittadini in queste ore. Oltre all’evento lanciato da Fare Verde, per esempio, un’iniziativa analoga è stata portata avanti dal Movimento 5 Stelle ieri a Santa Margherita, dove sono state piantate 4 palme, in continuità con quelle già presenti.

