Festa della Donna, Poste Italiane omaggia le donne con una cartolina filatelica

Da oggi – lunedì 8 marzo – negli uffici di Poste Italiane di Messina e provincia sarà possibile trovare la cartolina filatelica dedicata alla Festa della Donna.

L’immagine raffigura una donna circondata dai fiori. «L’immagine – si legge nella nota di Poste Italiane – della cartolina raffigura il volto di una donna contemporanea che si affaccia al Terzo Millennio, adornata da fiori avvolti in un gioco di luminosi colori. Poste Italiane è un’azienda sensibile al mondo della donna: la grande attenzione che da sempre l’Azienda rivolge a tematiche come la parità di genere ha portato a registrare in provincia di Messina una presenza femminile pari al 50% tra i dipendenti impiegati nel recapito e presso gli uffici postali».

Una cartolina per omaggiare la donna

È possibile acquistare la cartolina filatelica di Poste Italiane realizzata in occasione della Festa della Donna fino all’11 marzo nei 5 uffici con sportello filatelico:

Messina 18;

Taormina;

Barcellona Pozzo di Gotto;

Milazzo;

Patti.

Insieme alla cartolina filatelica dedicata alla Festa della Donna anche l’annullo speciale rettangolare dedicato, che dovrà essere utilizzato esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

(5)