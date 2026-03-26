Festa del Medico 2026 Messina: le votazioni iniziano dal primo aprile

Sta per iniziare la VI Festa del Medico 2026 a Messina. Dal 1° al 30 aprile sul sito www.omceo.me.it saranno raccolte le segnalazioni dei professionisti più apprezzati dai cittadini: solo 30 nomi, vagliati da una giuria, andranno in nomination per l’evento che sarà al Palacultura lunedì 18 maggio.

Un premio alla mission medica e odontoiatrica, a chi ogni giorno si prodiga per i pazienti e i loro familiari con competenza professionale, profonda umanità, capacità di ascolto e disponibilità. Prende il via la VI edizione della Festa del medico, il consueto appuntamento promosso dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Messina, guidato dal presidente Giacomo Caudo che si svolgerà, come per lo scorso anno, insieme con la Cerimonia del Giuramento di Ippocrate. Lunedì 18 maggio ore 16 al Palacultura sarà riunita la comunità medica per condividere un momento di festa e consegnare i riconoscimenti ai professionisti più vicini all’utenza.

I medici e gli odontoiatri più stimati dai messinesi

Il consigliere segretario e coordinatore della manifestazione Salvatore Rotondo ha spiegato: «saranno proprio i cittadini a segnalare sul sito dell’Ordine i medici più apprezzati e sensibili (www.omceo.me.it/festadelmedico). Le proposte della cittadinanza, una volta verificate, passeranno al vaglio di una giuria di qualità che selezionerà solo 30 nominativi alla luce delle migliori naturali attitudini umane e professionali rilevabili dalle motivazioni di accompagnamento».

Ogni cittadino, a partire dal 1° aprile per tutto il mese fino al 30 aprile 2026, potrà quindi indicare un medico via web, scrivendo cognome, nome e una breve motivazione della preferenza.

Rotondo ha aggiunto: «vogliamo mettere in luce i medici e odontoiatri più stimati dai messinesi in un’ottica di buona sanità percepita nel territorio dell’area metropolitana. Il giorno dell’evento, sarà il pubblico in sala a votare il vincitore finale, anche se fin da ora riteniamo ogni candidato vincitore, perché già preferito dagli stessi pazienti. Sono candidabili tutti i medici e odontoiatri iscritti agli albi professionali dell’Ordine di Messina, ad eccezione dei vincitori di Premio nelle precedenti edizioni».

Festa del Medico 2026 Messina: la giuria

La giuria è composta da Rotondo nelle vesti di presidente, dal presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri), da un referente medico e uno odontoiatra dell’Ordine, da un referente dell’Università degli Studi di Messina, dal coordinatore provinciale dell’Assemblea Territoriale Messina Nord del Tribunale dei Diritti del Malato e da Cittadinanzattiva.

Il segretario regionale di Cittadinanzattiva Cettina Trifilò ha affermato: «particolarmente felice di fare parte della Giuria proprio perché sono i cittadini i veri protagonisti della competizione potendo scegliere fin dall’inizio e, poi anche durante l’evento al Palacultura, i medici che ritengono più meritevoli di gratificazione».

Verranno assegnati alcuni riconoscimenti speciali:

al candidato che riceverà il maggior numero di segnalazioni valide sul sito da parte dell’utenza;

da parte dell’utenza; Premi della Giuria attribuiti, selezionando, tra i 30 candidati, il medico e l’odontoiatra che (a proprio insindacabile giudizio indipendentemente dal risultato della votazione del pubblico presente in sala). Quelli che incarnano maggiormente il profilo della mission del Premio: relativamente alle capacità umane di ascolto, solidarietà e disponibilità nei confronti dei pazienti e dei loro familiari.

All’interno della manifestazione verranno celebrati gli iscritti che compiono il cinquantenario della laurea, il giuramento dei neoiscritti agli Albi dei medici e degli odontoiatri e saranno consegnate le pergamene agli specializzandi che hanno raggiunto le posizioni più alte nelle graduatorie nazionali.

(3)