Festa del Mare: alla Lega Navale di Messina la luce dell’inclusione vince il buio

Presentata questa mattina al Comune di Messina la “Festa del Mare, luci nel buio”. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune e l’Azienda Speciale Messina Social City. Inoltre, è promosso dall’APS Global Social Inclusive ASD e dell’Associazione Messina Blind ETS insieme al Centro Neurolesi IRCCS Bonino Pulejo e alla Lega Navale di Messina.

La conferenza stampa è stata illustrata dall’avvocata Silvana Paratore, insieme al giornalista Salvo Saccà.

La Festa del Mare si svolgerà venerdì 29 agosto alla Lega Navale di Messina, cono inizio alle ore 15. Previsto un momento di riflessione e di confronto sulla cultura della donazione degli organi. Per partecipare alla giornata e alle varie attività, è possibile iscriversi entro oggi, mercoledì 27 agosto, inquadrando il qr code inserito nella locandina.

Festa del Mare Messina: il mare non conosce barriere

Il giornalista Salvo Saccà ha illustrato come sia nata l’idea dell’iniziativa, concentrandosi sull’importanza del mare. «Il mare non ha barriere ed è inclusivo a 360°. Chiunque può percepirne la grandezza e fare esperienze emotive non indifferenti. L’Amministrazione ha sposato con entusiasmo la Festa del Mare insieme alla Messina Social City» – ha affermato.

Saccà ha anche ricordato l’esperienza personale di Antonella Rigano, presidente dell’Aps Global Social Inclusive ASD: «Antonella Rigano adesso vive da non vedente e non si è lasciata abbattere. Ha reimpostato la sua vita facendo tutto ciò che faceva anche prima. Le attività sportive che pratica l’associazione sono tante e l’obiettivo è quello di trovare un modo di fare sport che include e non esclude. Oltre al buio c’è una vita che continua e significa essere tutti parte di qualcosa. Il mondo della disabilità, se conosciuto, è arricchente».

Nel buio si vede con colori diversi

Antonella Rigano ha ringraziato tutti coloro che hanno reso la Festa del Mare di Messina possibile. «L’idea nasce come festa del mare perché il mare non ha barriere, non si accorge se vedi col cuore o con gli occhi. Il messaggio da lanciare è questo: non ci sono barriere e se ci sono, le vogliamo superare. “Festa del Mare, luci nel buio” è il titolo completo dell’iniziativa. Nel buio si vede, ma con colori diversi. Nel buio, l’altro si vede meglio perchè si ascolta e insieme possiamo condividere emozioni e sensazioni» – ha spiegato.

Anche il Presidente dell’Associazione Messina Blind Ets, Raffaele Carbone, ha sottolineato che il mare non ha barriere e mette tutti alla pari. Ha, inoltre, raccontato la sua esperienza con il baseball e il teatro per non vedenti, evidenziando il suo volersi mettere sempre in gioco per dimostrare che si può fare tutto.

Il Direttore dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione all’IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina P.O. Piemonte Salvatore Leonardi ha puntato l’attenzione sul tema della donazione. «Come IRCCS siamo sempre stati attenti e vicini alla donazione. Nessuno può essere escluso, siamo tutti risorse importanti e ci poniamo al servizio del prossimo. Siamo contenti per la possibilità che ci viene data, ovvero uscire fuori dall’ospedale e informare una platea ampia sulla donazione dei tessuti, degli organi e far capire questo: quando parliamo di donazione dobbiamo capire anche che possiamo essere riceventi oltre che donatori. Dobbiamo superare il limite che esiste che è quello mentale dei preconcetti che portano a dire no. L’elemento acqua è fondamentale per tutti. Il mare ci ha dato evidenza che può essere anche terapia» – ha dichiarato.

Festa del Mare Messina: chiunque può partecipare

La presidente della Messina Social City Valeria Asquini ha espresso il suo entusiasmo nel partecipare alla manifestazione, ricordando come alla Lega Navale si trova la barca totalmente accessibile dell’Azienda Speciale.

Alla Lega Navale sarà anche possibile fare delle immersioni subacquee per non vedenti e non solo; per raccontare con l’ascolto e il tatto il mondo sommerso.

Durante la Festa del Mare di Messina ci sarà anche uno showcooking sensoriale a cura di Anthony Andaloro. «Sarà uno spettacolo gastronomico inclusivo per far capire che i muri stanno nella mente e nel cuore di chi non sogna. Voglio far capire alle persone che anche con la cecità si possono vedere i colori, associando i colori agli ingredienti» – ha spiegato.

A seguire ci sarà una degustazione e uno spettacolo teatrale con la Compagnia Alba Notturna con momenti musicali e musica dal vivo. Alla fine della manifestazione, per le 22, si svolgerà un momento collettivo in cui tutti si riuniranno in cerchio per esprimere le proprie emozioni sulla giornata.

Alla Lega Navale è assicurata la presenza di interpreti LIS, spazi accessibili con supporti visivi e uditivi. La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutti.

