Federico Basile, chi è il candidato sindaco scelto da Cateno De Luca per Messina

Sarà Federico Basile il candidato sindaco scelto da Cateno De Luca per le prossime elezioni amministrative a Messina. (Quasi) a sorpresa, l’ex Primo Cittadino non sceglie uno dei suoi assessori, ma un esponente di quella che solo pochi giorni fa ha definito la “giunta allargata”, ovvero il Direttore Generale del Comune di Messina, “guardiano dei conti”. Curriculum alla mano, vediamo chi è un po’ più nel dettaglio.

Il suo nome lo aveva tirato fuori dal cilindro lo stesso Cateno De Luca nelle settimane precedenti le sue dimissioni. Era uno dei due esponenti della “Giunta allargata” – fatta di consulenti, vertici delle Società Partecipate e persone che hanno ricoperto incarichi di rilievo in questi anni – nominato dall’ex Sindaco di Messina nel toto-candidato di qualche giorno fa, insieme all’ex Presidente di AMAM, Salvo Puccio.

Ma chi è Federico Basile? Facebook ci dice che ha 44 anni, il suo curriculum vitae ci dice che si è laureato nel 2001 in Economia e Commercio con una tesi di Laurea in Organizzazione Aziendale dal titolo: “Ruolo dell’innovazione nei sistemi informativi”. È dottore commercialista, revisore dei conti, ha frequentato un master in Finanza Agevolata e un master Tributario di I livello. Ha ricoperto incarichi all’interno del CAF CISAL e nella Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (F.E.N.A.I.L.P.) di Roma. Tra il 2006 e il 2010 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di diverse scuole di Messina. Tra il 2009 e il 2013 è stato liquidatore per diverse società.

Il suo approdo al Comune di Messina risale al 2013. Da allora e fino al 2018 è stato Componente del Collegio dei Revisori (dal marzo 2017 con la qualifica di Presidente). È stato Esperto di Marketing ed Economia del Territorio per il Comune di Montalbano Elicona dal 2016 al 2017, e esperto per le materie Economico-Finanziarie del Comune di Itala (in entrambi i casi a titolo gratuito). È stato Esperto per le materie contabili e monitoraggio Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (procedura di cui all’art. 243 bis del D.lgs 267/00) dal 2019 al 2020. Ha inoltre ricoperto diversi incarichi all’interno dell’Università di Messina.

Dal 2020 è Presidente del Nucleo di Valutazione della Città Metropolitana di Messina e dall’agosto 2020 è Direttore Generale del Comune di Messina, incarico precedentemente ricoperto dal Segretario Generale, Rossana Carrubba. Il sindaco Cateno De Luca ha curato insieme a lui la rimodulazione del Piano di Riequilibrio recentemente consegnato alla Corte dei Conti.

Il curriculum completo è disponibile sul sito del Comune di Messina (oppure a questo link).

