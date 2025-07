Facce da Palco a Messina: Emilio Solfrizzi si racconta al Monte di Pietà

Questa sera alle 21 al Monte di Pietà, nell’ambito della rassegna Festival delle Arti e del Pensiero, ci sarà Emilio Solfrizzi con Facce da Palco a Messina. La rassegna è promossa dalla Fondazione Messina per la Cultura.

Si tratta di un incontro speciale con il pubblico, pensato per creare uno spazio di dialogo diretto tra artista e spettatori. Solfrizzi, accompagnato sul palco dalla giornalista Marika Micalizzi, esplorerà le storie dietro le quinte, e condividerà pensieri sul ruolo dell’attore oggi.

Facce da Palco Messina: momento di riflessione

Facce da Palco a Messina è un racconto vivo fatto di esperienze, domande e nuove prospettive. Storie, aneddoti e processi creativi di chi lavora sulla scena e fuori scena. Solfrizzi ha una capacità rara di alternare ironia e introspezione, e il suo racconto della vita d’attore è pieno di sfumature. Un’occasione per dialogare con un attore che attraversa i linguaggi del teatro, della televisione e del cinema con uno stile personale, ironico e autentico.

La sua voce è diventata familiare, il suo volto riconoscibile, ma oggi si vuole andare oltre: parlare di radici, di linguaggi, di identità. Di cosa significhi iniziare un percorso artistico lontano dai grandi centri, e di cosa si guadagna — o si perde — nel dover “tradurre” sé stessi in una lingua che non ci appartiene. È diverso nascere in provincia? Quanto conta il luogo in cui siamo nati? E che ruolo gioca il dialetto nella costruzione dell’identità di un attore? Sono temi che toccano tutti, perché parlano di appartenenza e di espressione. E chi meglio di lui può accompagnare in questa riflessione, tra battute che fanno pensare e pensieri che fanno ridere?

(13)