Euro 2020, Messina scende in piazza per festeggiare i Campioni Azzurri

Forse per una volta – per una sola volta – i clacson di Messina non erano fastidiosi ma risuonavano di gioia per la vittoria degli Azzurri che hanno portato a casa gli Europei 2020. Una coppa strameritata per la squadra di Roberto Mancini che corre ad abbracciare il suo amico e compagno di avventure Gianluca Vialli.

Finalissima ai rigori, con una Donnarumma – il mitico Gigione, a dir poco spettacolare – che (forse, come molti tifosi a casa) non aveva ancora realizzato di aver vinto. E così dopo qualche attimo di incertezza, ecco che gli Azzurri finalmente possono deporre le armi e godersi la vittoria.

Nelle piazze di tutta Italia si festeggia e anche Messina non è da meno. Piazza Duomo si popola di tifosi con in mano le bandiere dell’Italia, si strombazza all’impazzata per la squadra degli Azzurri.

Forza Azzurri! Gli Euro 2020 vinti dall’Italia

Dopo che la Nazionale Italiana non era riuscita a qualificarsi ai Mondiali 2018, era quasi un obbligo per i nostri Azzurri vincere gli Euro 2020. Adesso la sfida si sposterà in Qatar, con la Coppa del Mondo FIFA 2022.

Quella dei Mondiali 2022 sarà l’ultima edizione del torneo a prevedere la partecipazione di 32 squadre, perché dal 2026 verrà esteso a 48 nazionali. Per la prima volta nella storia dei mondiali, la competizione non si disputerà nei mesi di giugno-luglio, ma nei mesi di novembre-dicembre, cioè nel periodo autunnale dell’emisfero boreale, dato che si svolgerà in una zona molto calda dell’emisfero nord, dove nel periodo estivo le temperature sarebbero proibitive.

Campioni d’Europa – VIDEO

