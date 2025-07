Estate fa rima con arte. Tornano le mostre a Casa Peloro: dal 19 luglio in esposizione Pensieri Illustrati

Anche per l’estate 2025 tornano le mostre di Casa Peloro ART. Il social cafè di Torre Faro apre ancora una volta le sue porte alla bellezza, diventando una suggestiva galleria d’arte affacciata sul mare.

Dal 19 luglio saranno protagoniste le opere di Pensieri Illustrati, il duo che racconta il mondo e la società con delicatezza, ironia e profondità. In poche parole: un atto d’amore trasformato in un diario illustrato.

Il vernissage avrà inizio il 19 luglio 2025 alle ore 18:30. La mostra sarà visitabile fino al 7 agosto. Il duo accompagnerà quanti si recheranno a Casa Peloro in un viaggio illustrato dentro e intorno allo Stretto di Messina, un luogo dove il mare non è solo confine. Il mare è anche orizzonte vivo di storie, creature e silenzi che parlano più di mille parole. La mostra, infatti, nasce dal desiderio di fermarsi, osservare e ascoltare ciò che il mare ha da dire.

Pensieri Illustrati in mostra a Casa Peloro

Chi è il duo in mostra a Casa Peloro per l’estate 2025? Pensieri Illustrati è un atto d’amore, una riflessione sul mondo e sulla società. Non solo: un diario di bordo di due instancabili girovaghi sognatori.

Matteo Vilardo è designer e illustratore per passione. Rappresenta la penna del duo. Insieme a lui c’è Chiara Speziale, project manager ed esperta in lingua e mercato cinese. Inoltre, lei è il colore di ogni opera, ma soprattutto la Musa ispiratrice. Un connubio indissolubile tra linea, armonia cromatica e pensiero.

