Esposizione a scopo benefico per Morgan Bertolami: le date della raccolta fondi a Messina

La V Circoscrizione dice “sì”: ad agosto, l’Associazione “Il Sogno di Morgan” potrà organizzare delle esposizioni di oggetti artigianali per contribuire alla raccolta fondi finalizzata a comprare un esoscheletro per Morgan Bertolami, ragazzo di 16 anni di Messina affetto da tetraparesi spastica. Le date sono già state fissate, così come i luoghi in cui sarà possibile dare il proprio contributo.

La III Commissione Consigliare, riunitasi lo scorso 29 luglio e presieduta dal consigliere Franco Laimo, ha approvato all’unanimità la proposta presentata dalla presidente dell’Associazione “Il Sogno di Morgan”, Giusy Oliva. In sei giornate infrasettimanali di agosto (elencate più in basso nell’articolo) è prevista l’esposizione di oggetti artigianali con l’obiettivo di raccogliere fondi per consentire alla famiglia di Morgan Bertolami di acquistare un esoscheletro che costituirebbe per lui un’alternativa alla sedia a rotelle.

Le esposizioni si terranno nelle seguenti giornate:

5 e 6 agosto dalle 10.00 alle 21.00;

11 e 12 agosto dalle 10.00 alle 21.00;

dalle 10.00 alle 21.00; 25 e 26 agosto dalle 10.00 alle 21.00.

L’Associazione potrà posizionare il proprio gazebo in queste zone:

Villetta San Salvatore dei Greci di Viale Regina Elena (fronte Bar Rizzo);

nello spazio antistante e frontale alla Piazza Dominici di Paradiso, in Via Consolare Pompea.

