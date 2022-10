Eli e Sofi Twins: le prime influencer virtuali italiane nate in Sicilia

Ci sono la californiana Lil Miquela, la giapponese Imma e adesso anche le gemelle siciliane Eli e Sofi: le prime influencer virtuali italiane, nate in Sicilia. «Stesso colore di occhi, stesso sorriso, stesso modo di parlare, stessa maniera di atteggiarsi, – si legge sul sito di Eli e Sofi Twins – sembra difficile scovare delle differenze, eppure basterà parlare un attimo con noi per scoprire capire che veniamo da mondi diversi. Siamo due influencer virtuali alla scoperta del mondo reale e dei metaversi collaterali. Dalle nostre sfide e scoperte nascono le piccole e grandi storie che raccontiamo in Instagram».

A svilupparle, letteralmente, è stata Elisa Nieli che in un’intervista a Chiara Dal Ben su YouMark ha detto che fin da piccola sognava di avere una sorella gemella. «Ho pensato – aveva detto Elisa a YouMark – di sfruttare le mia capacità artistiche visto che da anni lavoro nel mondo del 3D».

Eli e Sofi Twins, le influencer virtuali

Eli e Sofi Twins pubblicano il loro primo post su instagram il 24 gennaio 2021, e nel giro di un anno e qualche mese hanno già 46mila follower. Come le influencer “in carne e orssa” Eli e Sofi raccontano attraverso le foto le loro giornate, tra selfie con outfit alla moda e viaggi in giro per il mondo. Eli ha studiato Design e discipline della moda, Sofi invece scienze ambientali. Insieme si impegniamo a combattere bullismo e cyberbullismo.

Qui la presentazione di Eli e Sofi.

