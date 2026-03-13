Elezioni Referendum 2026 a Messina: il servizio “Dove voto” ti porta al tuo seggio elettorale

In vista delle elezioni per il Referendum del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Messina informa la cittadinanza l’attivazione della piattaforma “Dove voto” accessibile al seguente indirizzo: https://dovevoto.comune.messina.it.

La piattaforma consente di conoscere in pochi secondi la propria sezione elettorale inserendo semplicemente il cognome e il codice fiscale.

Referendum 2026 Messina: “dove voto”?

Il servizio “Dove voto” del Comune di Messina per le elezioni per il Referendum del 22 e 23 marzo si presenta con una grafica chiara e intuitiva. Quest’ultima è progettata per assicurare un’esperienza d’uso semplice e immediata a tutti gli elettori. Tra le funzionalità più apprezzate c’è la possibilità di visualizzare sulla mappa l’esatto posto delle sezioni elettorali. Inoltre, è disponibile l’integrazione con il navigatore GPS. In questo modo, l’lettore è guidato dalla propria posizione fino al seggio di riferimento.

L’accesso alla piattaforma è ottimizzato anche per dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Tutto questo per permettere un utilizzo in modo pratico e immediato.

L’applicazione è stata ideata, progettata e realizzata dal Servizio Transizione Digitale del Comune di Messina. Questo conferma le competenze interne dell’Ente e dell’impegno costante per l’innovazione al servizio della cittadinanza.

(5)