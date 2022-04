È ufficiale, da aprile Ikea consegna anche a Messina con Poste Italiane

A partire dal 1° aprile 2022 Ikea consegna a Messina e provincia grazie all’accordo stipulato tra l’Azienda svedese e Poste Italiane. I clienti potranno scegliere, per gli ordini che non superano i 50kg, la data di consegna e il luogo di ritiro. A comunicarlo, la Società di telecomunicazioni, che spiega come funziona il servizio.

Ikea non sbarca a Messina, ma si fa più vicina, grazie all’alleanza tra Poste Italiane e l’Azienda svedese specializzata nella vendita di mobili e complementi d’arredo. Chi ordina tramite il sito internet o recandosi in uno dei punti vendita Ikea, come quello di Catania, potrà poi richiedere la consegna a domicilio tramite le Poste. «I clienti – spiega Poste – possono scegliere la data di consegna e impostare il luogo del ritiro più comodo. In particolare, gli ordini che non superano i 50kg possono essere consegnati a domicilio, mentre per quelli che non superano i 30kg, vi è l’opzione di ritiro presso l’ufficio postale». Nel primo caso, il servizio sarà garantito tramite SDA Extralarge.

«L’accordo – scrive Poste Italiane – conferma ancora una volta che l’azienda è il partner logistico strategico per l’Italia, offrendo ai cittadini della provincia di Messina un’esperienza di acquisto più veloce e flessibile. La garanzia offerta dal brand Poste Italiane e la sua capillarità sono al servizio di tutti i clienti IKEA, per acquisti online e negli store IKEA presenti su tutto il territorio nazionale».

