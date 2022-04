È morta la fotografa siciliana Letizia Battaglia

È morta a Palermo, a 87 anni, la fotografa Letizia Battaglia. Con il suo sguardo lucido e attento ha raccontato la sua Palermo, la quotidianità, i volti che la abitano, e i momenti più bui della sua storia recente. Era definita la “fotografa contro la mafia”, era una fotoreporter, grazie ai suoi scatti fu conosciuta in tutto il mondo, e ricevette numerosi premi internazionali.

Letizia Battaglia era malata da tempo, è deceduta ieri, mercoledì 13 aprile 2022, . A darne notizia, il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando: «Palermo perde una donna straordinaria, un punto di riferimento. Letizia Battaglia era un simbolo internazionalmente riconosciuto nel mondo dell’arte, una bandiera nel cammino di liberazione della città di Palermo dal governo della mafia. In questo momento di profondo dolore e sconforto esprimo tutta la mia vicinanza alla sua famiglia».

La sua carriera era iniziata sul finire degli anni ’60, nel 1960 iniziò a lavorare come fotoreporter per lo storico quotidiano palermitano “L’Ora”, per il quale ha raccontato attraverso i suoi scatti la guerra contro la mafia. Fu la prima fotografa ad arrivare sul luogo dell’omicidio di Piersanti Mattarella, ai tempi presidente della Regione Siciliana, ed è suo lo scatto che ritrae il fratello, Sergio, oggi Presidente della Repubblica, che ne sorregge il cadavere. Le foto più significative di quegli anni di lotta alla mafia sono state scattate da lei. Molte possono essere viste a Palermo, all’interno del No Mafia Memorial.

Ma oltre che per le fotografie di cronaca, Letizia Battaglia era famosa anche per la sua capacità di raccontare l’essenza di Palermo, dei suoi abitanti, attraverso i suoi scatti. Tra i tanti, la sua foto della “bambina con il pallone” scattata nel quartiere della Cala, a Palermo. Ricevette numerosi premi, come l’Eugene Smith e l’Eric Salomon Award, collaborò con le più importanti agenzie giornalistiche mondiali.Per un po’ fu attiva anche in politica, tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Fu consigliera comunale con i Verdi e assessore comunale in una delle giunte guidate da Leoluca Orlando.

È possibile vedere alcune delle sue fotografie a questo link.

