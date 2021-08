Domenico Sindoni è il nuovo direttore sanitario dell’Asp di Messina

L’Asp di Messina ha un nuovo direttore sanitario, Domenico Sindoni. Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in allergologia, in medicina del lavoro ed Igiene industriale e in sorveglianza medica per la radioprotezione, Domenico Sindoni ha ricoperto durante gli anni diversi e importanti ruoli all’interno dell’azienda sanitaria di Messina.

Domenico Sindoni è stato Direttore del presidio ospedaliero di Patti, poi Direttore di quello di Barcellona, più volte Direttore servizio UOC di prevenzione e protezione, ed è stato già Direttore Sanitario dell’Asp di Messina.

«È un dirigente molto competente – ha detto il Commissario Straordinario Asp Bernardo Alagna – che conosce bene l’azienda, le sue eccellenze e le sue problematiche. Sindoni avrà un compito delicato: quello di garantire e tutelare il diritto alla salute dei cittadini della provincia di Messina fornendo il miglior servizio possibile. Sono convinto sia la persona adatta a ricoprire tale ruolo».

