Disinfestazione a Messina, secondo ciclo di interventi in centro: il calendario dal 25 luglio

Secondo ciclo di interventi di disinfestazione contro insetti nocivi e zanzare a Messina. Gli operatori di MessinaServizi Bene Comune ripartiranno dal centro città tra lunedì 25 e mercoledì 27 luglio. Vediamo quali sono le strade interessate, e le raccomandazioni di sicurezza da parte della Società.

In particolare, per questo secondo ciclo sono previsti interventi a partire da lunedì 25 luglio. Ecco il calendario della settimana per la disinfestazione nel centro di Messina:

lunedì 25 luglio : S. Paolo, Messina Due, Villa Contino, Fondo Pugliatti, Via La Farina (da Viale Europa a Piazza Stazione) – Viale Europa – Salita Camaro. Piazza Stazione – Via Padre Ruggeri (Camaro) – Complesso Mito – Viale S. Martino (mare /monte), Piazza Cairoli – Cortina del Porto (fino Viale Giostra) – Presso caserma Pompieri – presso Piscina – Presso ex UPB – Valle degli Angeli – Via Tranquilla – Via Candore – Via S. Cosimo (parte alta). S. Paolo (casette) – Via del Santo (interno) – Fondo Pugliatti (interno) – Via S. Marta (interno) – Salita Montesanto – Scalinate Viale Boccetta – Scalinate Via XXIV Maggio – Case Vecchio Macello;

: S. Paolo, Messina Due, Villa Contino, Fondo Pugliatti, Via La Farina (da Viale Europa a Piazza Stazione) – Viale Europa – Salita Camaro. Piazza Stazione – Via Padre Ruggeri (Camaro) – Complesso Mito – Viale S. Martino (mare /monte), Piazza Cairoli – Cortina del Porto (fino Viale Giostra) – Presso caserma Pompieri – presso Piscina – Presso ex UPB – Valle degli Angeli – Via Tranquilla – Via Candore – Via S. Cosimo (parte alta). S. Paolo (casette) – Via del Santo (interno) – Fondo Pugliatti (interno) – Via S. Marta (interno) – Salita Montesanto – Scalinate Viale Boccetta – Scalinate Via XXIV Maggio – Case Vecchio Macello; martedì 26 luglio: gli interventi proseguiranno presso la Finanza – presso Municipio – Circonvallazione – presso ATM – presso Via Croce Rossa. presso CGIL –presso Romagnosi – presso Via Gagini – presso Via S. Giovanni di Malta –presso S. Giovanni Decollato – Viale Boccetta – Centro storico – Provinciale – Provinciale (parte bassa) – Via La Farina (da Ponte Gazzi a Viale Europa) – Via Carraia – presso Boer;

gli interventi proseguiranno presso la Finanza – presso Municipio – Circonvallazione – presso ATM – presso Via Croce Rossa. presso CGIL –presso Romagnosi – presso Via Gagini – presso Via S. Giovanni di Malta –presso S. Giovanni Decollato – Viale Boccetta – Centro storico – Provinciale – Provinciale (parte bassa) – Via La Farina (da Ponte Gazzi a Viale Europa) – Via Carraia – presso Boer; mercoledì 27 luglio: interventi in Via del Santo – Via Palmara – Camaro S. Luigi – Via S. Marta – presso S. Paolino –presso Via del Carmine – Piazza del Popolo, Via T. Cannizzaro – Gravitelli – Via XXIV Maggio – Corso Cavour – Via C. Battisti – Via Palermo (fino Circonvallazione) – Viale Giostra – (da Circonvallazione a Viale della Libertà) – Gravitelli (case popolari) – Bisconte – Cataratti – Via Polveriera – Montepiselli – presso Boner.

Disinfestazione e sicurezza

In vista degli interventi di disinfestazione previsti tra il 25 e il 27 luglio in centro a Messina, si raccomanda ai cittadini di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse il programma su indicato potrebbe subire variazioni.

Per l’esecuzione degli interventi di disinfestazione, gli operatori di MessinaServizi Bene Comune useranno anche un atomizzatore a rimorchio, un atomizzatore a braccio rotante e un atomizzatore a spalla per le stradine non carrabili.

(18)