Disinfestazione a Messina: il calendario e zone interessate di tutti gli interventi fino al 29 agosto

Messinaservizi Bene Comune avvia il terzo ciclo di disinfestazione a Messina contro la zanzara tigre su tutto il territorio comunale. Gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne, a partire dalle 00:00, secondo il seguente calendario:

Lunedì 18 agosto

Area Sud: Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Superiore, Briga Marina.

Area Centro: Gravitelli, Case popolari e Via Padre Nino Trovato. Via Pietra Santa, Valle degli Angeli, Piazzetta Palmara e via del Santo, Quadrato Ospedale Piemonte e Messina 2.

Martedì 19 agosto

Area Sud: Santo Stefano di Briga, Santa Margherita Paese, Santa Margherita Lungomare, Ponte Schiavo, Runci e Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna e Galati Marina.

Area Centro: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Mito, Via Polveriera, Bisconte, Cataratti, Fondo Pugliatti.

Mercoledì 20 agosto

Area Sud: Tipoldo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Mili Marina, Mili Moleti e Tremestieri.

Area Centro: Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli Inferiore e Superiore, Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio e via Puntale Arena, Cristo Re e Via dei Carrai e limitrofe, Via Dino e Clarenza, Via Saccano, Piazza Basico’, Via Grattoni, Via Rocca Guelfonia e limitrofe, Scoppo.

Giovedì 21 agosto

Area Sud: Santa Lucia.

Area Nord: Via Duca degli Abbruzzi, Quadrato Via Brasile, Via Principessa Mafalda e Via Fulci, San Licandro, Annunziata, Via Olimpia, Via Umberto Fiore, Conca d’Oro.

Venerdì 22 agosto

Area Sud: Zafferia, Villaggio UNRRA, Pistunina, Villaggio CEP.

Area Nord: Torrente Trapani Alto, Via Nuova Panoramica, Viale Regina Elena, Viale della Libertà, Quadrato Piazza Castronovo lato mare, Quadrato Piazza Castronovo lato monte, Quadrato Manzoni, Via Palermo e Badiazza.

Sabato 23 agosto

Area Sud: Contesse, Minissale, Quadrato Gazzi, Viale Gazzi, Rione Taormina e Quadrato Zir.

Area Nord: Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola e San Michele.

Lunedì 25 agosto

Area Sud: Cumia Inferiore e Superiore, Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore e Piano Stella, Case Gescal, San Giovannello e Baglio.

Area Nord: Villaggio Giostra.

Martedì 26 agosto

Area Sud: Villaggio Aldisio, Mangialupi, Fondo Fucile.

Area Nord: Ortoliucco, Rodia – Marmora, San Saba, Spartà, Acqualadrone.

Mercoledì 27 agosto

Area Centro: Circonvallazione, Quadrato Rione Ferroviari – Provinciale – Rione Cannamele – Quartiere Lombardo, Quadrato Quartieri Nuovi della Mosella, Quadrilatero da Fontana di Nettuno a Viale Giostra.

Area Nord: Salice, Gesso, Castanea delle Furie, Torrente Papardo, Sperone, Curcuraci, Faro Superiore.

Giovedì 28 agosto

Area Centro: Quadrato Duomo – Stazione – Università – Teatro, Quadrato compreso tra Viale Boccetta – Via Palermo – Via Garibaldi – Viale Regina Margherita, Quadrato Cgil – Ortobotanico – Tommaso Cannizzaro alta.

Area Nord: Ganzirri Paese, Ganzirri Giro Lago, Torre Faro.

Venerdì 29 agosto

Area Centro: Quadrato UPB, Via Industriale, San Ranieri e Quadrato Via Don Blasco, Quadrato San Paolino, Cortina del Porto – Villa Thalatta, Via Garibaldi.

Area Nord: Paradiso, Contemplazione, Pace e Case popolari, Sant’Agata, Granatari e Mortelle.

Si raccomanda ai cittadini di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti; mettere al riparo animali domestici e da compagnia; chiudere finestre e balconi; lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione potrà subire variazioni.

