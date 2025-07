Disinfestazione a Messina: i nuovi interventi dal 3 al 5 luglio nelle zone centro, nord e sud della città

Prosegue l’attività di disinfestazione a Messina con una nuova serie di interventi straordinari mirati al contrasto della zanzara tigre. La pianificazione è stata definita tenendo conto delle rilevazioni fornite dall’Università di Messina, che hanno evidenziato un incremento dell’attività dell’insetto vettore nelle aree interessate. Il primo intervento è in programma questa stasera, a partire dalle ore 22.00.

Nell’ Area Centro, le operazioni si concentreranno su via San Cosimo, Camaro sotto ponte, via Santa Cecilia Bassa, via Santa Marta, viale Italia (in particolare presso il COT), salita strada Padre Pio e via Boner, con attenzione alla zona del Giardino Corallo. Nella stessa serata, in Area Nord, gli interventi riguarderanno viale Regina Elena, viale Annunziata alta, salita Ogliastri, via Seminario Estivo, via Palermo, via Torrente Trapani alto, l’area della Facoltà di Veterinaria, Torre Faro, via Lago Grande, Ganzirri e Torrente Pace.

Domani, venerdì 4 luglio, sempre dalle ore 22.00, si continuerà in Area Nord con disinfestazioni a Faro Superiore, Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Castanea (zona cimitero), Salice, Gesso (strada esterna e zona Locanda), Ortoliuzzo SS 113, Rodia SS 113, San Saba SS 113 e area del depuratore, Acqualadroni (in particolare via Corsaro), Timpazzi SS 113 e Mortelle SS 113.

Sabato 5 luglio, dalle ore 22.00, in Area Sud si procederà con interventi nei quartieri di Santa Margherita (via Comunale), Santo Stefano di Briga (zona inizio), Tremestieri, Pistunina, Bordonaro Case Gialle e Villaggio Santo.

Si raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, di mettere al riparo gli animali domestici e da compagnia, di chiudere finestre e balconi, e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione potrebbe subire variazioni.

