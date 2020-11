Decreto Ristori: 1 milione di euro per le scuole di Messina e provincia

A dirlo la senatrice messinese in quota Movimento 5 Stelle, Grazia D’Angelo. Le risorse economiche, inserite nel Decreto Ristori, annunciato a fine ottobre, introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

«È stato firmato – dice D’Angelo – dalla Ministra dell’Istruzione Azzolina, il decreto che assegna alle scuole 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata». A Messina, i fondi – per un totale di 1 milione di euro – verranno utilizzati per potenziare le scuole con 200mila dispositivi e 100mila connessioni.

Il Decreto Ristori per le scuole di Messina

Di questi 85 milioni di euro, la Sicilia beneficerà di oltre 9 milioni di euro. «Mentre per la provincia di Messina – continua la senatrice Grazia D’Angelo – sono in arrivo quasi 1 milione di euro per la didattica digitale per agevolare gli studenti meno abbienti.

Queste risorse, stanziate dal Decreto Ristori, saranno destinate agli istituti scolastici per l’acquisto di dispositivi portatili e strumenti digitali individuali per le connessioni e questi strumenti tecnologici saranno concessi in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti.

Un aiuto fondamentale per affrontare e gestire questa nuova fase dell’emergenza sanitaria e per dare una risposta immediata alle istituzioni scolastiche del Paese da parte del Governo nazionale.

È importante sottolineare che il criterio di riparto di questo decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, prevede il coinvolgimento di scuole ubicate in contesti con maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali. Questo nuovo stanziamento consentirà agli istituti scolastici del Paese l’acquisto di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila connessioni».

Le scuole della città di Messina

Per quanto riguarda le scuole di Messina, in città sarà l’Istituto Antonello a essere foraggiato maggiormente con un fondo di 14.572,64 euro. Ecco come verranno ripartite le somme del Decreto Ristori:

Vittorini: 6.885,41 €

D’Acquisto: 10.895,12 €

Giovanni XXIII Villaggio Aldisio: 12.106,10 €

Luciani: 12.659,74 €

Leopardi: 12.251,20 €

La Pira – Gentiluomo: 12.445,92 €

Sna Francesco di Paola: 7.904,86 €

Cannizzaro Galatti: 10.814,93 €

Manzoni – Dina e Clarenza: 11.548,02 €

Paino – Gravitelli: 9.925,30 €

Villa Lina – Ritiro: 12.583,38 €

E. da Messina: 11.758,02 €

Pascoli Crispi: 11.410,57 €

Battisti – Foscolo: 12.064,10 €

Enzo Drago: 13.247,74 €

Boer – Verona Treno: 11.681,66 €

Mazzini Messina: 8.000,32 €

Mazzini – Gallo: 7.904,86 €

Giuseppe Catalfamo: 12.613,92 €

I.C. Tremestieri: 11.063,11 €

I.C.S. Margherita Messina: 10.784,39 €

Istituto Comprensivo Paradiso: 8.527,22 €

Minutoli Messina: 13.453,29 €

Bisazza: 10.635,48 €

Antonello: 14.572,64 €

Verona Trento: 12.590,38 €

Maurolico: 9.015,95 €

La Farina – Basile: 9.542,85 €

CPIA: 9.875,67 €

Ainis: 11.154,75 €

Archimede: 9.775,76 €

Seguenza: 10.821,94 €

Jaci: 10.238,39 €

Caio Duilio: 11.185,30 €

Qui quanto riceveranno tutte le scuole della provincia di Messina.

