Coronavirus in Sicilia: 1.048 nuovi casi, 80 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.048 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 80 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 8.015 tamponi processati. Aumentano i ricoveri, che sono 55 in più (8 dei quali in terapia intensiva). Il bollettino del 3 novembre 2020 sul covid-19 segnala inoltre 292 guariti e 14 decessi. Vediamo qual è la situazione nelle singole province della Sicilia.

Salgono a 24.925 i casi di covid-19 registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 16.806 gli attuali positivi. Di questi, 15.584 si trovano in isolamento domiciliare, 1.072 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 150 in terapia intensiva. I guariti raggiungono quota 7.569 (+292), mentre le vittime del coronavirus in Sicilia sono 550 (+14). Gli 8.015 tamponi processati nelle 24 di riferimento dell’ultimo bollettino portano il totale a 709.371.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.048 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 3 novembre 2020 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 299 a Catania, 258 a Palermo, 133 a Trapani, 96 a Caltanissetta, 83 a Ragusa, 80 a Messina, 71 a Siracusa, 21 ad Agrigento e 7 ad Enna.

Dall’inizio dell’epidemia coronavirus tra Messina e provincia sono stati rilevati 2.201 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 3 novembre 2020

Il bollettino del 3 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnalano 28.244 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle 24 ore di riferimento. Salgono quindi a 418.142 le persone attualmente positive sulla Penisola. Di queste, 394.803 sono in isolamento domiciliare, 21.114 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 2.225 si trovano in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’epidemia covid-19, in Italia sono stati rilevati 759.829 contagi su 16.285.936 tamponi (+182.287). I guariti sono 302.275 (+6.258), le vittime del coronavirus 39.412 (+353).

