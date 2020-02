Da Messina a Tokyo: il cannolo gluten free vola alla conquista del Giappone

Il cannolo messinese si prepara a conquistare il Giappone, anche nella sua versione gluten free. La ricetta creata dal Pastry Chef Giuseppe Micalizzi e dagli allievi di Fondazione Albatros ha convinto gli organizzatori della Japan International Franchise Show che hanno invitato i pasticceri a partecipare all’importante fiera giapponese.

A breve alcuni membri della Fondazione ITS Albatros dovranno quindi iniziare a preparare le valige per presentare la ricetta a un pubblico nuovo e far degustare al paese del Sol Levante, il cannolo gluten free. La nuova prelibatezza dedicata principalmente ai celiaci (ma non solo) è nata da all’interno del corso “Chef Salutistico”, su input della Fondazione, ed è stata ideata dal Pastry Chef Giuseppe Micalizzi con l’aiuto dei suoi studenti.

L’importante fiera giapponese dedicata alla gastronomia internazionale si terrà a Tokyo dal 4 al 6 marzo 2020 e sarà un’importante occasione per la cucina messinese di farsi ulteriormente strada nel mondo. Certo, non è la prima volta che un siciliano decide di importare la tradizione della Trinacria in nuovi territori, esempi ce ne sono tanti, ma la peculiarità del nuovo cannolo realizzato durante i corsi tenuti dalla Fondazione ITS Albatros, è il suo affacciarsi sull’ambiente dei dolci gluten free e aproteici grazie alla sua cialda senza glutine.

Nell’attesa del volo per il Giappone, il cannolo senza glutine sarà presentato a Messina martedì 25 febbraio 2020 alle 11.00 nel Salone degli Specchi del Palazzo dei Leoni.

Parteciperanno all’incontro: il Sindaco metropolitano dott. Cateno De Luca, il Presidente della Fondazione ITS Albatros prof. Paolo Bitto, il Commissario Straordinario ing. Santi Trovato, il Presidente della Camera di Commercio dott. Ivo Blandina, l’Assessore alla cultura prof. Enzo Caruso, il Presidente dell’Ass. Non solo Cibus Fabrizio Scaramuzza, il Presidente A.I.C. Sicilia dott. Paolo Baronello e il Pastry Chef Giuseppe Micalizzi, che racconterà la ricetta del nuovo cannolo messinese.

