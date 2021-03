Covid, ripartono i vaccini con AstraZeneca all’hub della Fiera di Messina

Via libera dall’Ema, oggi pomeriggio ripartono i vaccini anti-covid con AstraZeneca all’hub della Fiera di Messina. Si ricomincerà alle 15.00 con i cittadini che risultano già prenotati. La Regione Siciliana spiega come funzionerà per chi, invece, aveva appuntamento nei giorni in cui la somministrazione del farmaco è stata sospesa.

Dopo uno stop di qualche giorno – deciso in via temporanea e precauzionale – e alle inoculazioni del vaccino AstraZeneca contro il coronavirus, l’Ema (Agenzia europea per i medicinali) si è pronunciata: «È sicuro ed efficace». Possono riprendere quindi già da oggi in tutta Italia (e quindi anche a Messina) le somministrazioni per quei target della popolazione per i quali è previsto l’utilizzo dell’AstraZeneca (come gli insegnanti e le persone tra i 70 e i 79 anni). Molte dosi, però, sono ancora sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.

Si riparte con AstraZeneca all’hub della Fiera di Messina: come funziona?

Alle 15.00 di oggi le somministrazioni con AstraZeneca riprenderanno per chi era già segnato per il 19 marzo (in tutta la Sicilia e anche all’hub vaccinale della Fiera di Messina). Per quel che riguarda chi, invece, aveva l’appuntamento per il vaccino anti-covid fissato nei giorni della sospensione – 15, 16, 17 e 18 marzo –, l’assessorato regionale alla Salute sta provvedendo in queste ore alla riprogrammazione. I cittadini in questione riceveranno un sms per fissare le nuove date.

Chi invece non ha ancora prenotato e vuole fissare l’appuntamento per sottoporsi al vaccino contro il coronavirus può farlo attraverso il portale della Regione Siciliana o quello nazionale, tramite call center (al numero 800 00 99 66) oppure rivolgendosi al proprio postino o ancora attraverso i Postamat sparsi per Messina. Continuano, contestualmente, le vaccinazioni per le persone “estremamente vulnerabili”, vale a dire con patologie (che possono registrarsi anche via e-mail).

