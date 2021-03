Vaccino Covid in Sicilia per gli “estremamente vulnerabili”: chi ne ha diritto

Sono già attive in Sicilia (e quindi anche a Messina) le prenotazioni per il vaccino anti-covid indirizzato alle persone “estremamente vulnerabili”. Ai soggetti interessati verrà somministrato il Pfizer/Biontech. Vediamo l’elenco completo delle categorie coinvolte in questa tornata di vaccinazioni, in base alle patologie e ai codici di esenzione.

Dovevano partire alle 15.00 di oggi, martedì 16 marzo 2021, le prenotazioni dei vaccini contro il coronavirus per i soggetti “estremamente fragili” della Sicilia; ma il portale è stato attivato con qualche ora d’anticipo ed è già possibile registrarsi. Le modalità – che ricordiamo più nel dettaglio qui – sono sempre le stesse: il portale regionale“Sicilia Coronavirus” o quello nazionale; il call center al numero 800 00 99 66; la richiesta da effettuare tramite i postini di Poste Italiane; i Postamat. I soggetti affetti da obesità con Bmi maggiore di 35 potranno effettuare il vaccino anti-covid in Sicilia contattando il proprio medico di medicina generale o inviando una mail alla propria Asp territorialmente competente

Ma chi rientra nella categoria dei “soggetti estremamente vulnerabili”? Le persone che, spiegano dalla Regione Siciliana «sono affette da condizioni di danno d’organo preesistente o che, in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a Sars Cov2, hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19».

Di seguito, le patologie e i codici di esenzione:

L’elenco completo è scaricabile in PDF a questo link.

