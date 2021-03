Vaccini anti-covid Sicilia: al via le prenotazioni per gli “estremamente fragili”

Al via oggi pomeriggio in Sicilia le prenotazioni dei vaccini anti-covid per i soggetti “estremamente fragili”. Lo ha comunicato ieri, lunedì 15 marzo, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, durante la conferenza stampa indetta nel pomeriggio. Sarà possibile registrarsi tramite il portale Sicilia Coronavirus, tramite call center o rivolgendosi ai medici di base.

È ufficiale, a partire da oggi, martedì 16 marzo 2021, alle 15.00, le persone “estremamente vulnerabili” potranno prenotarsi per sottoporsi al vaccino contro il covid-19. Nel comunicarlo, nel corso della conferenza indetta a seguito della sospensione – in via temporanea e precauzionale – dell’AstraZeneca in tutta Italia, l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, ha lanciato un appello alla cittadinanza: «Il mio invito è quello alla massima cautela già espresso dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, ma è anche un invito a non guardare con diffidenza alla vaccinazione. La vaccinazione – ha sottolineato – resta ancora oggi l’unico antidoto possibile per uscire dall’emergenza coronavirus».

Vaccini anti-covid in Sicilia per le persone estremamente fragili: come prenotare

Come per le altre categorie che si sono vaccinate nelle scorse settimane, anche le persone estremamente fragili possono prenotarsi tramite il portale della Regione “Siciliacoronavirus.it”, seguendo le indicazioni che vengono fornite man mano. È importante avere con sé, nell’effettuare la registrazione, la propria tessera sanitaria.

In alternativa, è possibile prenotare tramite call center al numero 800 00 99 66 dal lunedì al venerdì, tra le 9.00 e le 18.00. Oppure ancora, ci si può rivolgere al proprio medico di famiglia.

Le prenotazioni per sottoporsi al vaccino contro il coronavirus – per le persone “estremamente vulnerabili” – apriranno alle 15.00 di oggi, martedì 16 marzo 2021.

I numeri dei vaccini contro il coronavirus

Nel dare questa comunicazione, l’esponente della Giunta Musumeci ha ricordato i numeri delle somministrazioni dei vaccini contro il covid in Sicilia: quasi 115mila cittadini hanno ricevuto l’AstraZeneca, e sono state utilizzate 400mila dosi di Pfizer e 19mila dosi di Moderna. Inoltre, ha comunicato Razza, nei prossimi giorni sarà consegnato un numero minore di dosi AstraZeneca rispetto a quelle previste (10mila invece di 50mila), ma nella prima settimana di aprile aumenteranno le dosi di Pfizer: invece delle 50mila previste, ne arriveranno 100mila. A questi vaccini si aggiungerà anche Johnson&Johnson.

