Vaccini Covid Sicilia: al via le prenotazioni (anche) tramite i postini

In Sicilia gli over 80 potranno prenotare i vaccini anti-covid tramite i portalettere di Poste Italiane. L’Azienda ha infatti una task force di postini, armata di dispositivo palmare, che consentirà di effettuare le prenotazioni direttamente da casa. Ecco come funzionerà.

Alle modalità con cui è possibile in Sicilia prenotare il vaccino contro il coronavirus, se ne aggiunge una nuova, messa a disposizione da Poste Italiane. In poche parole, gli over 80 potranno chiedere di essere registrati e prenotare il proprio appuntamento direttamente al postino. Il servizio, comunicano dall’Azienda, sarà attivo successivamente anche per altre categorie man mano che la campagna vaccinale andrà avanti.

Prenotazioni vaccino covid tramite i portalettere: come funziona in Sicilia

Come funzionano, quindi, le prenotazioni dei vaccini attraverso i portalettere? Innanzitutto, occorre fornire il proprio Codice fiscale e il numero di cellulare. Una volta arrivato il postino, gli over 80 potranno chiedergli di verificare in tempo reale la disponibilità di appuntamenti presso i centri vaccinali più vicini (per chi abita a Messina, per esempio, possono essere il Policlinico “G. Martino”, l’Ospedale Papardo, il Piemonte o l’IRCCS Bonino-Pulejo).

Il portalettere, attraverso l’apposita funzione “prenotazione vaccini”, sviluppata per il dispositivo palmare già in dotazione per il servizio di recapito, verificherà gli slot disponibili in base al CAP. Il sistema informatico si interfaccerà direttamente con le disponibilità sul territorio e, in base alle richieste evase ovvero alle sessioni di vaccinazioni disponibili per provincia, selezionerà gli slot ancora disponibili.

Il postino darà quindi al richiedente le date disponibili tra cui scegliere e il cliente potrà valutare se prenotare da subito o attendere future disponibilità. In caso ci si voglia registrare subito, il portalettere procederà alla stampa e alla consegna del codice QR con i dati della prenotazione che il cliente riceverà anche via sms.

