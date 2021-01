Covid Messina. Esito dei tamponi via WhatsApp: inoltrati 1.074 referti, 505 positivi

È boom di richieste su WhatsApp al numero attivato dall’Ufficio Emergenza Covid di Messina per ottenere l’esito dei tamponi. In due giorni sono stati inoltrati 1.074 referti, di cui 505 positivi al coronavirus, agli utenti che ne hanno fatto richiesta.

Viste le grandi difficoltà segnalate dai cittadini nel ricevere l’esito del tampone effettuato tramite l’ASP di Messina per la diagnosi del covid-19, l’Ufficio per l’Emergenza guidato dal commissario ad acta Maria Grazia Furnari ha attivato un numero WhatsApp cui i messinesi possono scrivere per richiedere il risultato del test.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono stati i numeri di queste prime giornate di vita del servizio:

il 19 gennaio 2021, l’Ufficio ha inoltrato agli utenti 473 referti, di cui 225 positivi;

il 20 gennaio 2021, gli esiti inoltrati sono stati invece 601, 280 dei quali positivi.

«Questo ufficio commissariale – spiega l’Ufficio – ha disposto inoltre che venga raddoppiato il personale attualmente impiegato per il servizio, al fine di evadere con più tempestività possibile i risultati ancora in attesa di essere comunicati. Data l’altissima partecipazione degli utenti, questo ufficio cercherà di soddisfare le legittime richieste nel più breve tempo possibile».

Tutte le informazioni utili per sapere come funziona il servizio di consegna esiti via WhatsApp sono disponibili a questo link.

