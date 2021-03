Covid, Gioveni e Cacciotto: «Si crei hub vaccini all’ex Ospedale Militare»

Trasformare l’ex Ospedale Militare di Messina in un hub per la somministrazione dei vaccini anti-covid: è questa la proposta lanciata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, e dal collega alla III Circoscrizione Alessandro Cacciotto. L’idea, suggeriscono, potrebbe essere valutata già domani nel corso del sopralluogo che farà a Messina il Commissario nazionale per l’Emergenza Covid, Francesco Figliuolo.

Dopo l’ipotesi Palarescifina, avanzata sia dal Movimento 5 Stelle sia dal consigliere Salvatore Sorbello di Ora Sicilia, spunta quella che vedrebbe come nuovo hub vaccinale, a sostegno di quello già presente alla Fiera di Messina, la sede dell’ex Ospedale Militare, sul viale Europa. Obiettivo della proposta dei due consiglieri di Fratelli d’Italia è alleggerire il carico sul centro vaccini di viale della Libertà.

«Ci risulta – spiegano Gioveni e Cacciotto – che la sede dell’ex Ospedale Militare già viene utilizzata per le forze militari, oltre che per i tamponi molecolari, anche per somministrare loro i vaccini. La visita del Generale Figliuolo non può a nostro avviso non essere giudicata propizia anche per valutare questa ipotesi, che alleggerirebbe non poco il caos presente sul sito di viale della Libertà».

«Anzi – aggiungono –, riteniamo che l’altra ventilata soluzione ipotizzata del Palarescifina non escluda questa dell’ex Ospedale Militare che quindi si potrebbe aggiungere, perché con ben tre possibili Hub vaccinali dislocati al Nord, al Centro e al Sud della città, non si verificherebbero più quelle inaccettabili file e attese che fino ad oggi abbiamo visto».

«Ci auguriamo quindi – concludono i consiglieri Gioveni e Cacciotto – che i sopralluoghi che il Commissario nazionale Figliuolo farà domani insieme al sindaco De Luca e al Commissario per l’emergenza Covid dell’ASP di Messina Alberto Firenze, possano concretizzarsi verso questa direzione». Domani il Generale sarà infatti a Messina per un sopralluogo alla Fiera cui parteciperà, secondo quanto annunciato stamattina, anche il Primo Cittadino.

