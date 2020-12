Covid, aggiornato il calendario dei tamponi per le scuole di Messina

È online il cronoprogramma della campagna di screening sul covid indirizzata alle scuole di Messina, effettuata con test tamponi. Avviata lo scorso 1 dicembre, l’attività in modalità drive-in continuerà anche lunedì 7 dicembre per cinque istituti scolastici.

Ha generato non poche polemiche lo stop, a causa del maltempo, allo screening nella giornata di ieri, giovedì 3 dicembre. Da più parti, infatti, è stato messo in evidenza come molte persone si siano trovate a recarsi all’area ex Mandalari – dove vengono effettuati i tamponi – per poi sentirsi dire che era tutto rinviato. In ogni caso, il Comune ha poi comunicato che gli istituti che da calendario avrebbero dovuto essere oggetto di screening ieri potranno recuperare la giornata successivamente. È il caso del “Vittorini”, inserito lunedì 7 dicembre.

Da oggi, venerdì 4 a domenica 6 dicembre il calendario è il seguente:

E lunedì 7 dicembre sarà il turno in totale di cinque scuole, secondo la seguente tabella oraria:

ore 8.30 – Istituto “Vittorini” ;

; ore 9.30 – Istituto “ D’Acquisto ”;

”; ore 12.30 – Istituto S. Margherita ;

; ore 14.30 – Istituto Catalfamo ;

; ore 15.30 – Istituto “C. Battisti”.

L’avviso del Comune di Messina è disponibile a questo link.

