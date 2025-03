Cosa vedere al cinema? I film imperdibili di marzo al The Screen Cinemas di Messina e Milazzo

Torna su Normanno l’appuntamento dedicato al grande schermo. Anche a marzo sono tanti i film da non perdere per gli amanti del cinema a Messina e non solo. Tra fantascienza, thriller e commedie, quello appena iniziato è un mese davvero ricco di appuntamenti interessanti. Ecco sei film da non perdere e selezionati per riuscire ad accontentare davvero tutti, dai grandi ai più piccoli, e che possono essere visti al The Screen Cinemas di Messina e Milazzo.

Fra le novità cinematografiche ci sono:

“Mickey 17” : diretto da Bong Joon-ho, un film di fantascienza con protagonista Robert Pattinson che racconta la storia di un clone sacrificabile inviato a fare i lavori più rischiosi;

: diretto da Bong Joon-ho, un film di fantascienza con protagonista Robert Pattinson che racconta la storia di un clone sacrificabile inviato a fare i lavori più rischiosi; “La tana dei lupi 2 – Pantera” : è un sequel del thriller d’azione che vede la squadra speciale di Los Angeles affrontare una nuova minaccia criminale, tra colpi di scena e adrenalina pura;

: è un sequel del thriller d’azione che vede la squadra speciale di Los Angeles affrontare una nuova minaccia criminale, tra colpi di scena e adrenalina pura; “La città proibita” : nuovo lavoro di Gabriele Mainetti che racconta della criminalità di Roma in una travolgente avventura senza esclusione di colpi;

: nuovo lavoro di Gabriele Mainetti che racconta della criminalità di Roma in una travolgente avventura senza esclusione di colpi; “Biancaneve” : Gal Gadot interpreta il live action di uno dei classici Disney più più amati e veste i panni della regina cattiva;

: Gal Gadot interpreta il live action di uno dei classici Disney più più amati e veste i panni della regina cattiva; “The Monkey” : un horror psicologico basato su un racconto di Stephen King, che segue le vicende di una scimmia giocattolo maledetta che porta sventura a chiunque la possieda;

: un horror psicologico basato su un racconto di Stephen King, che segue le vicende di una scimmia giocattolo maledetta che porta sventura a chiunque la possieda; C’è anche il thriller “Muori di lei”, l’action comedy “Mr. Morfina” e la commedia tutta italiana “E poi si vede”.

Inoltre, in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, i the Screen Cinemas di Messina e Milazzo offrono dei pacchetti speciali per rendere la serata ancora più speciale, non solo per le donne ma per tutti coloro che decideranno di recarsi al cinema.

