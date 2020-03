Coronavirus. Tra Messina e provincia 133 positivi e 5 guariti. I dati aggiornati sulla Sicilia

Sono online i dati aggiornati delle Regione sui casi di coronavirus in Sicilia. Alle 12.00 di oggi, martedì 24 marzo, i casi di covid-19 registrati tra Messina e provincia sono 133, mentre i guariti sono 5. Per quel che riguarda la Sicilia in generale, i tamponi risultati positivi dall’inizio dei controlli sono 846, gli attuali positivi sono, invece, 799.

La metà dei nuovi casi positivi, precisano dalla Regione, sono stati rilevati a Villafrati, in provincia di Palermo, mentre nel resto dell’Isola i numeri crescono in modo più contenuto. I tamponi validati dai laboratori regionali dall’inizio dei controlli sono in totale 7.170. Di questi, sono risultati positivi 846 (125 più di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 799 persone (+118 rispetto a ieri).

Quando si parla di “attuali positivi” si fa riferimento al numero delle persone che oggi risultano contagiate dal coronavirus, escludendo quindi i guariti (che sono 27) e i deceduti (che sono 20).

Dei pazienti affetti da COVID-19 in Sicilia, i ricoverati sono 337 (45 a Palermo, 123 a Catania, 70 a Messina, 1 ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 29 a Enna, 11 a Ragusa, 24 a Siracusa e 16 a Trapani) di cui 67 in terapia intensiva. Si trovano, invece, in isolamento domiciliare 462 persone, mentre i guariti sono 27 (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa). Sale a 20 il numero delle persone che sono decedute (1 a Caltanissetta, Messina, Palermo e Siracusa, 2 ad Agrigento, 6 a Enna e 8 Catania).

I dati sul coronavirus in Sicilia per provincia

In totale sono 846 i casi positivi registrati dall’inizio dei controlli in Sicilia, ma attualmente ne risultano 799 perché 27 sono già guariti e 20 deceduti.

Di seguito, la suddivisione dei casi per provincia:

Agrigento, 43;

Caltanissetta, 39;

Catania, 272;

Enna, 55;

Messina, 133 (ieri erano 115);

Palermo, 158;

Ragusa, 8;

Siracusa, 48;

Trapani, 43.

Ulteriori informazioni

Per ottenere ulteriori approfondimenti riguardanti le misure di contenimento del coronavirus, è possibile visitare il sito dedicato della Regione Siciliana o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Da ieri, inoltre, è online il nuovo modulo per l’autocertificazione degli spostamenti, modificato a seguito del dpcm del 22 marzo.

