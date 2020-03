Coronavirus in Sicilia. 681 gli attuali positivi, 27 i guariti: i dati aggiornati della Regione

Ultime notizie dalla Regione. Sono online i dati aggiornati a oggi, 23 marzo, sul coronavirus in Sicilia. Dall’inizio dei controlli sono stati effettuati 6.375 tamponi, di cui 721 sono risultati positivi positivi (91 più di ieri). Attualmente, risultano ancora contagiate 681 persone (85 in più rispetto a ieri). I guariti sono 27, mentre i deceduti sono 13.

La tabella fornita dalla Regione Siciliana, e da Palermo inviata all’Unità di crisi nazionale, tiene oggi conto di tutti i tamponi positivi che sono stati trasmessi all’Istituto Superiore di Sanità (Iss) dall’inizio dei controlli, ovvero 721, e degli attuali positivi, che sono 681 togliendo le persone che sono guarite (27) e quelle che sono decedute (14).

Dei pazienti affetti da coronavirus in Sicilia, attualmente sono ricoverate 310 persone (39 a Palermo, 117 a Catania, 72 a Messina, 0 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 22 a Enna, 7 a Ragusa, 24 a Siracusa e 14 a Trapani), di cui 60 in terapia intensiva. Sono 371 le persone in isolamento domiciliare, 27 i guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 13 deceduti (1 a Caltanissetta, Agrigento e Siracusa, 6 a Catania e 4 Enna).

Per ottenere ulteriori approfondimenti riguardanti le misure di contenimento del coronavirus, è possibile visitare il sito dedicato della Regione Siciliana o chiamare il numero verde 800.45.87.87. Si ricordano, infine, gli ultimi provvedimenti del governo centrale in materia di contrasto al Covid-19, ovvero lo stop agli spostamenti tra comuni e la chiusura di attività, fabbriche e aziende che non svolgono attualmente servizi ritenuti indispensabili.

(298)