Coronavirus. Nessun rimborso per gli abbonamenti bus non utilizzati: ATM spiega perché

Il vicepresidente della III Circoscrizione Alessandro Geraci chiede al direttore generale quando verrà avviato l’iter per il rimborso degli abbonamenti ATM non utilizzati durante l’emergenza coronavirus. Ma dall’Azienda la risposta è chiara: il rimborso non è previsto perché il servizio non è mai stato sospeso.

All’articolo 215, segnala Geraci, il Decreto Rilancio prevede il rimborso o il prolungamento degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali in caso di mancata fruizione del servizio a causa delle misure di contenimento del Covid-19. Su questa base, il vicepresidente di Quartiere chiede con una nota ad ATM quando verrà avviato l’iter per gli utenti messinesi.

Dall’Azienda, però, segnalano che il rimborso per quel che riguarda gli abbonamenti ATM non ci sarà perché, affermano, durante l’emergenza coronavirus, seppur ridotto, il servizio di trasporto pubblico a Messina ha continuato a funzionare.

Questo, in ogni caso, quanto previsto dal Decreto Rilancio dall’articolo 215: «In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso […]».

