Coronavirus. Libri e audiolibri gratis dalle case editrici (e non solo) per gli italiani in quarantena

Dall’inizio della quarantena diverse case editrici hanno deciso di regalare libri gratis da scaricare su cellulari, computer o ebook reader, per aiutare gli italiani a svagarsi e trascorrere qualche ora viaggiando con la mente pur rimanendo tra quattro mura. Come da disposizioni governative per il contenimento del coronavirus, infatti, l’imperativo categorico oggi è quello di restare a casa.

A partire dal 12 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sul web sono nate tantissime iniziative finalizzate a tenere su il morale e a far sentire tutti più uniti nonostante la distanza e l’isolamento. Tra queste, le canzoni intonate, suonate o “trasmesse” dai balconi, gli striscioni dei bambini che dicono che #andràtuttobene, i concerti in streaming e le iniziative connesse alla “solidarietà digitale” lanciata dal Ministero dell’innovazione, come, appunto, quella di molte case editrici che hanno deciso di regalare libri.

Case editrici che regalano gratis libri in ebook

Audiolibri

Ad alta voce – raccoglie audiolibri letti da attori e voci d’eccezione (la pagina è di Rai Radio3), soprattutto classici, ma anche libri contemporanei;

– raccoglie audiolibri letti da attori e voci d’eccezione (la pagina è di Rai Radio3), soprattutto classici, ma anche libri contemporanei; Emons – diversi audiolibri gratuiti;

Portali da cui scaricare libri gratis (legalmente)

Book Republic – portale di vendita di ebook che regala un libro gratis tramite il codice sconto #ioleggoacasa. Una volta scelto il libro dalla lista (in cui compare il prezzo intero), bisogna metterlo nel carrello ed inserire il codice #ioleggoacasa dove richiesto per scaricarlo gratuitamente;

– portale di vendita di ebook che regala un libro gratis tramite il codice sconto #ioleggoacasa. Una volta scelto il libro dalla lista (in cui compare il prezzo intero), bisogna metterlo nel carrello ed inserire il dove richiesto per scaricarlo gratuitamente; Kobo – sito collegato al lettore di ebook Mondadori, raccoglie i libri dell’iniziativa “ Io resto a casa, e leggo… gratis ”;

– sito collegato al lettore di ebook Mondadori, raccoglie i libri dell’iniziativa “ ”; Liber Liber – portale che raccoglie soprattutto classici, saggi e altri testi, in italiano, fuori dai diritti;

– portale che raccoglie soprattutto classici, saggi e altri testi, in italiano, fuori dai diritti; Open Culture – portale che raccoglie classici, saggi, ma anche vecchi film documentari e altro materiale, in diverse lingue, scaricabili gratuitamente perché fuori dai diritti.

