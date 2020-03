IoSuonodaCasa: i concerti dei big sui social durante il coronavirus

In questi giorni di quarantena, necessari per contenere la diffusione del coronavirus, stanno nascendo diverse iniziative per intrattenere virtualmente il pubblico a casa. Una di queste è #iosuonodacasa: il progetto sta già coinvolgendo tantissimi artisti italiani di fama internazionale, (ma anche gruppi locali, come i Bar Ponderoso di Messina, che ieri si sono esibiti in diretta Facebook).

L’unica cosa che possiamo ancora condividere è la dimensione – sempre più reale – dei social network. Così, da quando i teatri, i cinema, i musei e tutti i luoghi culturali sono stati chiusi, gli artisti – molti dei quali avrebbero dovuto iniziare la tournée in giro per l’Italia – hanno dato libero sfogo alla propria creatività.

Non si tratta di protagonismo ma di contributi, da un lato, “emotivi” per combattere la paura, l’ansia e anche la noia di questa quarantena.

Dal teatro alla musica

Insieme alle favole home made, ai reading in diretta, arrivano anche i concerti con #iosuonodacasa. L’iniziativa lanciata da Franco Zanetti, direttore di Rockol, è stata poi accolta da una serie di testate musicali online per dare vita a concerti casalinghi. Direttamente dal divano di casa vostra potrete cantare e ballare le canzoni dei vostri musicisti preferiti, da Gianna Nannini ad Alex Britti, dai Selton a Enrico Nigiotti.

Vuoi suonare da casa?

Per partecipare al progetto #iosuonodacasa basta mandare una mail a: iosuonodacasa@gmail.com, comunicando giorno e ora della performance casalinga. Insieme ai concertini, la Nazionale Italiana Cantanti ha lanciato anche una raccolta donazioni per aumentare i posti “unità posto letto rianimazione” (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l’emergenza Coronavirus (COVID-19) dell’ospedale Niguarda di Milano.

(28)