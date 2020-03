Andrà tutto bene: striscioni a Messina e in tutta Italia per stare uniti ai tempi del coronavirus

Andrà tutto bene. Gli italiani restano a casa ma non rinunciano a sentirsi vicini, a darsi forza con piccoli gesti, come uno striscione appeso al cancello di una casa di Messina. Sopra un arcobaleno colorato, due scritte, le mani ricalcate di due bambini. Da tutto lo Stivale si lanciano messaggi di incoraggiamento: andrà tutto bene, sconfiggeremo il coronavirus.

Ormai da giorni, da quando tutta l’Italia è stata dichiarata zona protetta, da quando le misure di contenimento del COVID-19 si sono inasprite, sui social sono state lanciate campagne, sfide, hashtag, iniziative per sentirsi meno soli e dare un messaggio di speranza a chi sta dall’altra parte dello schermo. Ma non sono solo i social, i protagonisti di questa ventata di positività. Si è partito con i post-ita in strada, poi anche dai balconi gli italiani hanno iniziato a lanciarsi messaggi, striscioni fatti da bambini (ma non solo) con su arcobaleni e scritte (#iorestoacasa, #andràtuttobene). In alcune zone della Penisola, si è dato vita a piccoli concerti da un balcone all’altro. L’Italia è chiusa in casa, ma non è ferma, è viva e fa sentire la sua voce.

Anche Messina sta partecipando a tutto questo, iniziano a comparire i primi striscioni, come questo inviatoci da Francesca Tripodi.

Il secondo, a Faro Superiore, segnalato dal Comitato Messina Nord

Ma vediamo, sui social, alcuni degli striscioni più belli comparsi in giro per l’Italia in questi giorni:

L’ultimo, di chi a casa non può stare, ma si sacrifica affinché gli altri stiamo bene.

(1)