Affacciati alla finestra, Messina mia: flashmob canoro per la città dello Stretto

Oggi pomeriggio e per tutto il weekend i balconi e le finestre di Messina canteranno grazie al flashmob “Affacciati alla finestra, Messina mia” i cui dettagli circolano sul web da stamattina e che mira a coinvolgere tutta la città dello Stretto, unita contro il coronavirus. L’hashtag, ovviamente, è #iorestoacasa.

Iniziative analoghe sono già nate un po’ in tutta Italia e oggi sarà il turno di Messina di aprire le danze a suon di musica per un weekend da trascorrere insieme, anche se a distanza, nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Il programma è già stato stilato e alle 18.00 di ogni giorno i partecipanti si cimenteranno in canzoni diverse.

Si parte oggi pomeriggio, venerdì 13 marzo alle 18.00 con l’Inno d’Italia; domani, sabato 14 marzo sarà il turno della canzone “Azzurro”; domenica si concluderà in bellezza con “Ma il cielo è sempre più blu”. Partecipare è semplice, non occorre essere intonati, basta affacciarsi alla finestra e iniziare a suonare e/o cantare la canzone (o l’inno) della giornata.

Ma questo flashmob canoro non è l’unica iniziativa legata all’hashtag #iorestoacasa in cui Messina è stata coinvolta. Così come in altre parti d’Italia, anche nella città dello Stretto hanno iniziato a comparire i primi striscioni con su disegnato l’arcobaleno, fatti prevalentemente da bambini, ma non solo. Alcuni sono qui, ma siamo certi che pian piano se ne vedranno altri.

