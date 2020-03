IORESTOACASA la campagna per contrastare la diffusione del Coronavirus

Si chiama #IORESTOACASA, la campagna nata da alcuni artisti italiani e rilanciata anche dal Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini per contrastare la diffusione del Covid-19. La Presidenza del Consiglio, infatti, ha adottato a partire dall’8 marzo nuove misure di contenimento sull’intero territorio nazionale.

In tutta Italia è prevista:

la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Inclusi musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici.

#IORESTOACASA contro la diffusione del Covid-19

Da Jovanotti a Fiorello, dai Negramaro ai Pinguini Tattici Nucleari, tantissimi gli artisti italiani che stanno aderendo alla campagna #iorestoacasa per limitare la diffusione del Coronavirus.

Un linguaggio giovane e fresco quello utilizzato dagli artisti che comunicano soprattutto ai più giovani. «Tempo fa – dice Lorenzo Cherubini – ho comprato questo oud (strumento arabo ndr.) e adesso è il momento, visto che si sta in casa, per iniziare a usarlo. Stiamo a casa il tempo necessario che questa crisi si risolva. Lo dico anche ai ragazzi quelli più giovani, non è che non c’è scuola perché siamo in vacanza ma perché c’è un’emergenza. Bisogna stare a casa. Dobbiamo fermare il contagio. Dovete avere senso civico anche se avete 14 anni. Vi prometto che non farò un disco di solo oud».

#restiamoacasa #coronavirus #iorestoacasa Gepostet von Lorenzo Jovanotti Cherubini am Sonntag, 8. März 2020

Divertente ed efficace anche il messaggio dell’attore Fabio De Luigi. «Caro iperattivo, se stai a casina magari ci sei anche tu al prossimo giro, perché la situazione non è proprio felicissima».

«C’è del casismo intorno a me, fai come me, rimani a casa». Lo showman siciliano ironizza con il suo stile inconfondibile e suggerisce di rimanere a casa perchè «si riscoprono giochi nuovi! Giocate a Monopoli, a Risiko al mimo dei film! Evitiamo di uscire in questo periodo, si sta tanto bene sul divano».

#iorestoacasa Risiko, Monopoli e mille altri giochi da tavolo. Ragazzi ascoltate @Fiorello e nel tempo libero dallo studio divertitevi rimanendo a casa. 💪 https://t.co/YIvw5H9lOn pic.twitter.com/4Y6ok3f9R5 — RaiPlay (@RaiPlay) March 8, 2020

I musei da casa

Dopo l’adesione a #iorestoacasa, il MiBACT sul proprio canale Instagram ha messo a disposizione degli utenti i capolavori delle collezioni dei Musei Italiani. Al momento hanno aderito:

I Musei Reali di Torino,

Pompei,

il Colosseo,

gli Uffizi,

Palazzo Reale di Napoli,

il Museo Egizio,

Palazzo Barberini,

la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma,

il Museo Archeologico di Cagliari,

il Parco archeologico dei Campi Flegrei,

il Museo d’Arte Orientale di Venezia,

Capodimonte,

il Museo Omero di Ancona,

la Galleria Nazionale dell’Umbria,

il Museo di San Martino,

la Galleria dell’Accademia di Firenze,

le Gallerie dell’Accademia di Venezia.

#IORESTOACASA – La cultura si ferma anche a Messina

Come detto, in tutto il territorio nazionale si ferma il mondo della cultura per contrastare il Coranavirus. Anche a Messina sospesi spettacoli teatrali, mostre e concerti.

