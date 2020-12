Coronavirus in Sicilia: 792 nuovi casi, 89 tra Messina e provincia

Sono 792 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 89 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 7.109 tamponi processati. Salgono così a 84.529 i casi di covid-19 registrati sull’Isola dall’inizio dell’emergenza. Il bollettino del 20 dicembre 2020 segnala, inoltre, un aumento dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Vediamo i dati sulla Sicilia e sulla singole province.

ono 33.883 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia. Di questi 32.629 sono in isolamento domiciliare, 1.076 sono ricoverati con sintomi, 178 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, sull’Isola sono stati registrati 84.529 casi su 1.140.383 tamponi. I guariti sono stati 48.491, le persone decedute 2.155.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 792 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 20 dicembre 2020 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 271 a Palermo, 209 a Catania, 89 a Messina, 85 a Caltanissetta, 68 a Siracusa, 47 a Ragusa, 13 ad Enna, 7 ad Agrigento e 3 a Trapani.

Dall’inizio dell’emergenza, tra Messina e provincia si sono registrati in totale 8.897 contagi da coronavirus.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 20 dicembre 2020

Sono 15.104 i nuovi casi di covid-19 in Italia, rilevati su 137.420 tamponi processati e registrati dal bollettino del 20 dicembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Salgono a 1.953.185 i contagi sulla Penisola dall’Inizio dell’emergenza, individuati su 25.129.125 tamponi. Le persone attualmente positive al coronavirus in Italia sono invece 622.760. Di queste, 594.859 si trovano in isolamento domiciliare, 25.158 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 2.743 nelle terapie intensive della Penisola.

Dall’inizio dell’emergenza, i guariti dal coronavirus in Italia sono stati 1.261.626, mentre le persone decedute sono state 68.799.

(19)