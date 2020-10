Coronavirus a Messina: positivo uno studente dell’Istituto Teologico San Tommaso

All’Istituto Teologico San Tommaso di Messina uno studente ha comunicato di essere risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è l’Istituto stesso che annuncia la chiusura della struttura per la giornata di oggi, venerdì 8 ottobre per consenti la sanificazione dei locali da parte di una ditta specializzata.

Pubblichiamo, di seguito, il comunicato ricevuto dall’Istituto: «Oggi (ieri, ndr) ci è giunta notizia da parte di un nostro studente che è risultato positivo al coronavirus. L’allievo in spirito di responsabilità e senso civico si è subito premurato di avvisare l’ASP di Messina e la direzione dell’Istituto Teologico San Tommaso per avviare i protocolli di routine che si applicano in questi casi.

Venerdì 8 ottobre 2020, l’Istituto Teologico San Tommaso resterà chiuso, per consentire una corretta e completa sanificazione dell’edificio ad opera di una ditta specializzata. Le lezioni in presenza riprenderanno regolarmente lunedì 12 ottobre 2020, ad eccezione del corso frequentato dello studente universitario così come indicato dall’ASP. Inoltre, per coloro che resteranno in quarantena fiduciaria si attiveranno le lezioni online al fine di permettere il sereno svolgimento dei programmi accademici».

