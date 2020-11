Contributo affitti in Sicilia, entro fine anno il bando 2019/2020 della Regione

Saranno 10mila le famiglie della Sicilia che riceveranno nelle prossime settimane il contributo affitto dalla Regione. Per la misura di sostegno ai nuclei con maggiori difficoltà economiche sono stati stanziati 7 milioni di euro. Ma, fanno sapere dalla Regione, si sta lavorando al bando 2019/2020 che dovrebbe essere pubblicato entro fine dicembre e conterrà importanti novità.

Ogni nucleo familiare beneficiario, intanto, riceverà nelle prossime settimane un contributo al pagamento dell’affitto di casa che potrà arrivare fino a un massimo di 800 euro. «In piena emergenza pandemica – commenta il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci –, la concessione di questi aiuti diventa ancora più importante per migliaia di persone che vivono enormi difficoltà, fra lavoro che manca e restrizioni alla normale vita quotidiana di tutti noi, affinché sentano l’istituzione regionale sempre al loro fianco».

L’elenco dei conduttori di alloggi in locazione ammessi al contributo integrativo – “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione” è stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale alle Infrastrutture ed è disponibile a questo link.

A commentare, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone: «Contiamo di allargare ulteriormente il numero dei beneficiari – specifica – poiché nei prossimi giorni verranno riesaminate le istanze degli esclusi che presenteranno appello. Con questa procedura recuperiamo i fondi dell’anno 2018 e prepariamo il terreno per il bando 2019/2020 che intendiamo pubblicare già a fine anno. La dotazione del fondo per i contributi sarà quasi triplicata, da 7 milioni passeremo a 19 milioni di euro, e includeremo fra i beneficiari anche gli studenti fuori sede, come finora non era mai avvenuto».

