Contrastare la violenza di genere: l’evento del CESV di Messina il 4 Marzo al Palacultura

Il CESV di Messina promuove l’evento “Polvere – dialogo tra uomo e donna. Teatro, parole e riflessioni per contrastare la violenza di genere”. L’appuntamento è per il 4 marzo al Palacultura Antonello da Messina.

Rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole del Messinese, la manifestazione nasce dalla consapevolezza che il femminicidio rappresenta spesso l’atto finale di una violenza che si costruisce nel tempo, attraverso forme meno evidenti ma non per questo meno gravi: il controllo, il disprezzo, la svalutazione, la negazione dell’altro, fino alla perdita progressiva di libertà e identità. È su queste dinamiche che occorre promuovere consapevolezza, in

particolare tra i più giovani.

Un momento di riflessione

Cuore della mattinata sarà la messa in scena dello spettacolo “Polvere – dialogo tra uomo e donna” di Saverio La Ruina e Cecilia Foti, opera di grande impatto emotivo ed educativo, capace di raccontare il processo di annientamento della donna e, al tempo stesso, di stimolare una riflessione profonda sulle relazioni tossiche, sull’amore possessivo, sulla violenza invisibile e sui rapporti di potere tra uomo e donna. Lo spettacolo, riconosciuto e premiato a livello nazionale ed europeo, sarà accompagnato da un momento di confronto diretto con gli artisti, favorendo il dialogo e il coinvolgimento attivo degli studenti.

L’iniziativa – che sarà condotta dalla giornalista Alessandra Mammoliti (The Messineser) – assume un forte valore simbolico, collocandosi nel percorso di avvicinamento alla celebrazione dell’8 marzo, e intende proporre una riflessione autentica sul tema del femminile, dei diritti, del rispetto e della responsabilità nelle relazioni.

Parteciperanno oltre 700 studenti provenienti dagli istituti di istruzione superiore:

Archimede,

Bisazza, Minutoli,

Antonello, Maurolico e Ainis di Messina,

l’istituto comprensivo Pascoli di Messina e l’istituto superiore Fermi di

Barcellona Pozzo di Gotto.

Il programma dell’evento del CESV Messina

Per il CESV Messina, l’appuntamento si inserisce inoltre tra le iniziative dedicate ai 25 anni di attività dell’ente, come tappa significativa di un percorso che guarda a EsserCi Festival 2026, riaffermando il ruolo del volontariato come presidio culturale ed educativo capace di leggere il presente e costruire futuro.

Così il programma dell’ iniziativa di sensibilizzazione:

Ore 9.00 – 9.30 : accoglienza delle scuole e dei partecipanti;

9.30 – 10.30: presentazione delle organizzazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere che saranno presenti anche con banchetti informativi;

Ore 10.30 – 11.50: spettacolo teatrale "Polvere – dialogo tra uomo e donna";

Ore 11.50 – 12.30: dibattito e confronto con il regista Saverio La Ruina e l'attrice Cecilia Foti, con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti.

In serata lo spettacolo andrà in replica, sempre al PalaCultura, alle ore 21:00, a sbigliettamento per l’organizzazione della Rete Latitudini (qui il link per acquistare i biglietti).

L’iniziativa di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere è promossa dal CESV Messina ETS con le associazioni ACISIF Messina Terre Solidali ODV, CEDAV Centro Donne Antiviolenza APS, C.I.R.S. Casa Famiglia

ETS, Evaluna APS, La Clessidra ODV, Una di noi APS, Centro Antiviolenza “Al tuo fianco” di Furci Siculo e con la CGIL e Posto Occupato, in collaborazione con il Comune di Messina. Al fianco dei promotori anche Gigi Spedale e la Rete

Latitudini.

